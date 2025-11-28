Forças de segurança treinadas para combater o crime ambiental e proteger o ecossistema

A cooperação técnico – policial entre São Tomé e Príncipe e Portugal evoluiu nos últimos anos para a protecção da natureza e do ambiente.
A quarta edição da formação que está a criar uma nova geração de polícias comprometidos com a protecção do ambiente e da natureza reuniu também militares do exército, agentes da protecção civil, e técnicos dos ministérios do ambiente.
De balde na mão, o capitão Pedro Gomes da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal guiou a formação das forças de defesa e de segurança na protecção do ambiente, com destaque para o exercício prático de protecção dos recursos hídricos.
O rio Água Grande, que atravessa a cidade de São Tomé, foi o palco da aula prática.
O simulacro de descarga de resíduos perigosos no rio, permitiu às forças de defesa e segurança aprenderam a fazer a recolha de amostras, e a sua identificação para efeitos de investigação criminal.
«Tentei explicar quais seriam os procedimentos correctos em termos de recolha e identificação das amostras, procurando garantir ao máximo que a prova em termos de processo-crime seja sólida», explicou o capitão Pedro Gomes da GNR de Portugal.
A cooperação técnica entre as polícias de São Tomé e Príncipe e de Portugal, já permitiu a criação de uma unidade da polícia nacional vocacionada para a protecção do ambiente e da natureza.
«A formação acaba por ser importante para os polícias, porque numa missão de patrulhamento normal podem deparar-se com uma situação de perigo ambiental», acrescentou o formador da GNR.
Sendo o primeiro país do mundo a ascender à categoria de reserva mundial da biosfera pela UNESCO, São Tomé e Príncipe reforça as capacidades técnicas das forças de segurança, para manter o seu ecossistema.
Para o capitão Pedro Gomes do serviço de protecção da natureza e ambiente da GNR em Portugal, «São Tomé e Príncipe é riquíssimo em matéria ambiental. Tem uma floresta vastíssima, tem flora e fauna que não existem noutros locais e tem de ser preservado ao máximo».
Os rios e riachos alimentam a vida no país. O lançamento ao rio de detritos perigosos, como o plástico e outros, pode comprometer o ecossistema. Os 26 formandos aprenderam também as técnicas de recolha, identificação e eliminação das substâncias venenosas que podem ser lançadas na água ou no ambiente.
Abel Veiga
Tartaruga
28 de Novembro de 2025 at 8:47
Muito bem
Estas acçoes e formações(proteção ambiental, flora e fauna) são necessarias e devem ser extensíveis, a outras aeras de actuação das forças de defesa e segurança, como a proteção social, direitos humanos, legislação, proteção de menores, proteção de idosos, a engenharia militar, a emergência, a perevenção, proteção marinha, a proteção da flora e fauna, a sustentabilidade, a crimes economicos e financeiros, branqueamento de capitais, a proteção social, estrategias, etc…
É chegada altura, da necessidade de termos no páis(mais valia regional), escola superior de formação militar, escola superior de formação policial, mantendo sempre para futuro esta cooperação proficua e eficiente.
Necessario equipar as forças de defesa e segurança, para desafios presentes futuros, meios de locomoção adequados para missões efeitos, equipamentos e meios de investigação,…
A nossa realidade geografica/ social(população jovem e em crescimento), impõe-nos a construção de estabelecimentos prisionais distritais e regional modernos, com visão para formação dos prisidios para rienserção social dos presidios, trabalho comunitarios(ajuda na construção do país, recolha de residuos solidos, reciclagem, plantio de arvores, jardinagem, agricultura, pinturas, mecanica, construção civil, electricidade, complementaridade da possibilidade de formação academica interna enquanto presisdio, acesso aos cuidados de saúde, alimentação, a remuneração),…dignidade da pessoa humana, cumprimento de penas efectivas, no estado de direito democratico.
Falcão
28 de Novembro de 2025 at 9:58
Estas formações devem ser extensíveis aos distritos, á Regiao Autonoma do Príncipe
A importância de um plano de ordenamento do território, de planos directores distritais, planos de pormenor, de plano de desenvolvimento regional, carta geologica, carta militar, a cartografia, o conhecimento da geografia fisica e humana nacional, da geologia, (caracteristicas da populações e desenrolar das suas actividades, do solo, do subsolo, caracteristicas das nossas rochas, composição quimicas das aguas, conhecimeto do nosso fundo marinho, do nosso ambiente, natureza, a flora e fauna, o ar que respiramos, o mar, os rios, etc,…), de modo a complementar estas ações no terreno, território nacional