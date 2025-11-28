Forças de segurança treinadas para combater o crime ambiental e proteger o ecossistema

A cooperação técnico – policial entre São Tomé e Príncipe e Portugal evoluiu nos últimos anos para a protecção da natureza e do ambiente.

A quarta edição da formação que está a criar uma nova geração de polícias comprometidos com a protecção do ambiente e da natureza reuniu também militares do exército, agentes da protecção civil, e técnicos dos ministérios do ambiente.

De balde na mão, o capitão Pedro Gomes da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal guiou a formação das forças de defesa e de segurança na protecção do ambiente, com destaque para o exercício prático de protecção dos recursos hídricos.

O rio Água Grande, que atravessa a cidade de São Tomé, foi o palco da aula prática.

O simulacro de descarga de resíduos perigosos no rio, permitiu às forças de defesa e segurança aprenderam a fazer a recolha de amostras, e a sua identificação para efeitos de investigação criminal.

«Tentei explicar quais seriam os procedimentos correctos em termos de recolha e identificação das amostras, procurando garantir ao máximo que a prova em termos de processo-crime seja sólida», explicou o capitão Pedro Gomes da GNR de Portugal.

A cooperação técnica entre as polícias de São Tomé e Príncipe e de Portugal, já permitiu a criação de uma unidade da polícia nacional vocacionada para a protecção do ambiente e da natureza.

«A formação acaba por ser importante para os polícias, porque numa missão de patrulhamento normal podem deparar-se com uma situação de perigo ambiental», acrescentou o formador da GNR.

Sendo o primeiro país do mundo a ascender à categoria de reserva mundial da biosfera pela UNESCO, São Tomé e Príncipe reforça as capacidades técnicas das forças de segurança, para manter o seu ecossistema.

Para o capitão Pedro Gomes do serviço de protecção da natureza e ambiente da GNR em Portugal, «São Tomé e Príncipe é riquíssimo em matéria ambiental. Tem uma floresta vastíssima, tem flora e fauna que não existem noutros locais e tem de ser preservado ao máximo».

Os rios e riachos alimentam a vida no país. O lançamento ao rio de detritos perigosos, como o plástico e outros, pode comprometer o ecossistema. Os 26 formandos aprenderam também as técnicas de recolha, identificação e eliminação das substâncias venenosas que podem ser lançadas na água ou no ambiente.

Abel Veiga