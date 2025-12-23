Festa de Natal no hospital Ayres de Menezes depois de 5 anos de pausa

O hospital central Ayres de Menezes realizou depois de 5 anos de pausa a Festa de Natal para os doentes e os profissionais de saúde.

Foi um momento de partilha de solidariedade para com os pacientes, e de motivação para os profissionais de saúde.

O pai natal regressou ao hospital Central Ayres de Menezes depois de 5 anos de ausência. As crianças internadas estavam no centro da atenção do pai natal. Um gesto de solidariedade e de amor ao próximo, partilhado com os acamados.

Foram distribuídos brinquedos às crianças internadas. Promoção dos valores, como a solidariedade e a ética é o tema de uma das músicas que animou a festa. “Povo de Ontem e Povo de Hoje”, é o título da música que põe o país a reflectir sobre o aumento da corrupção, da pedofilia, e de outros fenómenos que corroem a sociedade santomense.

250 pessoas, crianças e adultos vão passar o Natal internadas no hospital central Ayres de Menezes.

Abel Veiga