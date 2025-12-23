5 mil agregados familiares receberam apoio financeiro para a festa do Natal e do Ano Novo

O apoio financeiro concedido pelo Banco Mundial atende as necessidades das famílias vulneráveis com destaque para as crianças.

Maria Helena é mãe Natal no fecho do ano 2025. Cuida de duas crianças órfãs. A mulher que reside na Roça Monte Belo veio para a capital vestida a rigor. Com um chapéu de Pai Natal vendeu banana no mercado da capital, e depois foi receber 1300 dobras, cerca de 52 euros, do programa família vulnerável.

«Esse dinheiro vai ajudar muito. Cuido de duas crianças que perderam os pais», afirmou.

Andreza Soares Dendê, cuida de 7 netos. A vendedora de peixe disse que não conseguiu fazer o negócio por causa da falta de energia eléctrica. Mas, na caixa automática do programa família vulnerável encontrou luz para o Natal dos 7 netos.

«Vamos comprar saco de arroz, leite, óleo alimentar, sabão e bata para as crianças. É uma ajuda muito grande para os meus netos», afirmou a palaiê.

O programa atende 5 mil agregados familiares em todo o país. Foi o sexto e último pagamento do ano 2025, num total de 1 milhão e 400 mil euros distribuídos às famílias mais vulneráveis do país.

Crijamila Spencer, técnica da Direcção da Protecção Social explicou que para além da ajuda financeira, o programa dá atenção à formação das mulheres no domínio da gestão de pequenos negócios. Uma acção que permite a muitas mães carenciadas tornarem-se autónomas.

O banco mundial é o financiador do programa que ajuda a combater a pobreza extrema no país.

Abel Veiga