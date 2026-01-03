PJ libertou Célio Santiago

Detido na tarde do dia 1 de janeiro, pelo facto da sua residência ter sido assaltada durante a passagem do ano, e o assaltante ter sido alvejado pelo disparo de uma câmara de vigilância, o empreendedor Célio Santiago acabou por ser posto em liberdade na tarde de 2 de janeiro.

«Estou em casa. A Polícia Judiciária prossegue com as investigações, e aguarda pelo relatório médico sobre a situação de saúde do assaltante», afirmou Célio Santiago.

FOTO : A residência assaltada em Belém-Trindade

Segundo o empreendedor o sistema de vigilância instalado na sua residência é orientado pela Inteligência artificial. A câmara de vigilância que disparou contra o assaltante estava programada para atingir as pernas do intruso, e foi isso que aconteceu. O homem que assaltou a residência na localidade de Belém, arredores da cidade da Trindade, na madrugada de 1 de janeiro de 2026 foi alvejado na perna, e está internado no hospital Central Ayres de Menezes.

Abel Veiga