“Mais Coesão”: Um novo marco na cooperação internacional pela educação

O lançamento do projeto “Mais Coesão” representa um novo marco na cooperação internacional para o fortalecimento da educação e da formação em São Tomé e Príncipe.

A iniciativa resulta da parceria entre a Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, o IUCAI – Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática, a Universidade de Múrcia (Espanha) e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal).

O objetivo central é a formação de profissionais de enfermagem e a capacitação de professores, com conteúdos ajustados à realidade santomense.

“Vamos começar a trabalhar com os professores, tanto na área da saúde como na enfermagem, desenvolver manuais para a capacitação docente e apoiar também os alunos diplomados destas áreas”, destacou Ana Paula Vale, Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

“Não se trata apenas de transferir conhecimentos, mas de construir em conjunto soluções adaptadas à realidade santomense”, sublinhou Helga Aguiar, Reitora da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe.

Com este projeto, o IUCAI passará a funcionar como um repositório digital de materiais pedagógicos, acessíveis a qualquer momento e destinados a apoiar alunos e docentes.

“Uma das áreas que privilegiamos é a tecnológica. Com pequenos passos avançamos para o conhecimento em Inteligência Artificial, robotização e drone. Este projeto chega em boa hora, permitindo que, em colaboração com universidades que dispõem de mais meios e experiência, possamos evoluir”, afirmou Agostinho Rita, Reitor do IUCAI.

No lançamento do “Mais Coesão”, o Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior anunciou uma medida estratégica:

“Está inscrita no próximo orçamento uma verba de 2 milhões de dobras para financiar atividades científicas. Não se trata apenas de uma rubrica, mas de uma escolha política que deve traduzir-se em resultados”, anunciou Ivélcio Ramos, Diretor do Ensino Superior.

Financiado pela União Europeia em cerca de 400 mil euros, o projeto tem duração prevista de três anos.

José Bouças