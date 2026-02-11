Índia acolhe a Cimeira sobre o impacto da IA 2026: uma plataforma global para a inteligência artificial inclusiva e sustentável

• A Cimeira Índia-AI Impact 2026, agendada para 16 a 20 de fevereiro de 2026 em Bharat Mandapam, Nova Deli, será a primeira cimeira global sobre Inteligência Artificial a ser realizada no Sul Global.

• Ela será baseada em 3 pilares fundamentais, ou «Sutras» — um termo sânscrito que significa princípios orientadores ou fios essenciais que entrelaçam sabedoria e ação — Pessoas, Planeta e Progresso. Esses três Sutras definem como a IA pode ser aproveitada por meio da cooperação multilateral para o benefício coletivo.

A Cimeira sobre o Impacto da IA na Índia 2026 baseia-se na visão da Índia de «Aproveitar o poder da IA de forma responsável, para o bem e para todos», procurando ir além dos debates de alto nível para obter resultados práticos e mensuráveis que representam um esforço estratégico para moldar o diálogo e a cooperação globais sobre o papel da IA no desenvolvimento, no progresso económico e no bem-estar social. A Cimeira reúne governos, instituições multilaterais, líderes da indústria, investigadores, inovadores, sociedade civil e parceiros de desenvolvimento para promover a colaboração global em aplicações de IA impactantes.

Visão: IA para as pessoas, o planeta e o progresso

A Índia estruturou a Cimeira em torno de sete temas centrais interligados, ou «Chakras», áreas de cooperação multilateral concebidas para canalizar a energia coletiva para uma transformação social holística. Estas Sete Chakras traduzem os princípios mais amplos de Pessoas, Planeta e Progresso em áreas concretas de ação:

Capital humano – Desenvolver capacidades que capacitem os indivíduos por meio de habilidades, educação e oportunidades. Inclusão para empoderamento social – Garantir que os benefícios da IA cheguem às comunidades carentes e marginalizadas. IA segura e confiável – Promover sistemas de IA responsáveis, confiáveis e éticos. Resiliência, inovação e eficiência – Fortalecer sistemas para resistir a choques e acelerar a inovação. Ciência – Avançar na pesquisa fundamental e na descoberta científica. Democratização dos recursos de IA – Expandir o acesso global a dados, computação e ferramentas. IA para o crescimento económico e o bem social – Aproveitar a IA para enfrentar os desafios reais do desenvolvimento.

Sessões de alto nível, focadas em líderes, serão realizadas nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026. Complementando essas deliberações, a India AI Impact Expo 2026 (16 a 20 de fevereiro) apresentará soluções reais de IA da Índia e de todo o mundo. A Expo demonstrará como as tecnologias emergentes estão a fazer a transição da inovação para a implementação em setores como saúde, educação, agricultura, governança e ação climática.

Participação global e iniciativas emblemáticas

A Cimeira convida à participação global através de várias iniciativas emblemáticas, incluindo:

• IA para TODOS: Desafio de Impacto Global – identificar soluções de IA de alto impacto em todos os setores.

• IA por ELAS: Desafio de Impacto Global – capacitar inovações de IA lideradas por mulheres.

• YUVAi: Desafio Global da Juventude – destacando soluções impulsionadas por jovens para o bem social.

Essas iniciativas oferecem oportunidades para inovadores, pesquisadores, estudantes e organizações internacionais se envolverem com desafios práticos e contribuírem para os resultados da Cimeira.

Relevância para o Sul Global

A Cimeira sobre o Impacto da IA na Índia 2026 oferece uma plataforma valiosa para os países do Sul Global se envolverem na governança da IA através da lente do desenvolvimento sustentável e da capacitação. Muitos países em desenvolvimento enfrentam desafios comuns em matéria de resiliência climática, produtividade agrícola, acesso aos cuidados de saúde e prestação de serviços públicos.

As ferramentas baseadas em IA — quando fundamentadas em um design ético e adaptadas aos contextos locais — podem fortalecer a formulação de políticas baseadas em evidências, melhorar a preparação para desastres e o monitoramento climático e ampliar o acesso a serviços de qualidade. A ênfase da Cimeira na inovação inclusiva, na confiança e na democratização dos recursos de IA está em estreita sintonia com as prioridades de desenvolvimento, especialmente para países com ecossistemas tecnológicos emergentes.

A participação nos diálogos, plataformas de desafios e redes colaborativas da Cimeira pode ajudar a fortalecer as capacidades nacionais e promover parcerias estratégicas. Esse envolvimento pode acelerar a adoção da IA de maneiras que complementam os planos de desenvolvimento nacional e respondem às necessidades da comunidade.

A realização da Cimeira na Índia reforça o compromisso deste país com a cooperação Sul-Sul e com a amplificação das vozes e perspetivas do Sul Global na definição de normas, padrões e estruturas de governação internacionais em matéria de IA.

Olhando para o futuro

A Cimeira sobre o Impacto da IA representa mais do que uma reunião de líderes; ela incorpora um compromisso comum de maximizar o impacto positivo da Inteligência Artificial. Guiada pelos três Sutras fundamentais e pelos sete Chakras focados, a Cimeira visa traçar caminhos práticos que garantam que a IA sirva o Planeta, capacite todas as Pessoas e acelere o Progresso de todas as nações.