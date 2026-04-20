Financiamento para novo hospital está garantido

São Tomé e Príncipe garantiu a totalidade dos recursos necessários para a construção do novo hospital. O ministro da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, assinou em Washington um acordo de empréstimo com o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África, no valor de 18 milhões de dólares (cerca de 16 milhões de euros), completando o pacote financeiro exigido para a obra.

O financiamento conta ainda com aproximadamente 15 milhões de euros já assegurados pelo Fundo do Kuwait, enquanto o Estado são-tomense contribuirá com 2,3 milhões de euros, perfazendo um total de 32 milhões de euros.

À margem dos Encontros da Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, Gareth Guadalupe firmou igualmente um acordo com a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, destinado a assegurar a conclusão do parque fotovoltaico de Água Casada, cuja inauguração está prevista para outubro.

José Bouças