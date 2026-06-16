5 milhões de dólares para combater as inundações que anualmente afectam 18 mil pessoas

As assinaturas da ministra do ambiente Nilda da Mata e do representante do PNUD Luc Gnonlonfoun anunciam o arranque do projecto que vai promover a gestão dos resíduos na cidade de São Tomé e na Ilha do Príncipe. O tratamento do lixo previne as inundações que segundo os dados do ministério do ambiente afectam anualmente mais de 18 mil pessoas em São Tomé e Príncipe.

«Teremos várias componentes, e uma delas que eu considero fundamental é a questão das inundações. Sempre que temos aqui chuva forte, a nossa capital fica inundada. Então é uma componente que será focada na cidade capital», declarou Nilda da Mata.

Através do GEF- Fundo Global para o Ambiente, o PNUD conseguiu atrair 5 milhões de dólares para implementar o novo projecto que aposta no saneamento do meio para prevenir as inundações.

«Normalmente reagimos tarde em situações de inundações. É necessário então prevenir, antecipar. As inundações são muitas vezes provocadas pela má gestão dos resíduos. Portanto é necessário criar um quadro legislativo e jurídico para gestão desta questão», defendeu Luc Gnonlonfoun representante do PNUD.

O projecto com duração de 4 anos pretende transformar o meio ambiente em São Tomé e no Príncipe. «É um projecto que toca na vida das pessoas. Esperamos gerir de forma sustentável a questão das inundações no seio das famílias», assegurou.

O ministério do ambiente considera que o novo projecto assinado com o PNUD, vai fazer a diferença.

«Já conhecemos todas as lacunas e erros que vimos cometendo, desta vez será completamente diferente. Não será implementado por implementar, mas sim com impactos transformadores», prometeu a ministra do ambiente.

PNUD e o Governo apostam na criação de um sistema de prevenção das inundações, através da operacionalização de um sistema de gestão do lixo.

O novo projecto foi assinado à margem do Fórum de avaliação a meio percurso do Programa País – 2013/2027. Um programa de 5 anos que termina no ano 2027. Tem 4 eixos fundamentais nomeadamente o reforço das capacidades nacionais em gestão das finanças públicas, a questão do do ambiente e da acção climática, a saúde, e a promoção do sector privado e empreendedorismo.

Segundo o representante do PNUD o “Programa País” se enquadra na estratégia nacional de desenvolvimento, e nos objectivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Anualmente o sistema das Nações Unidas atrai financiamentos na ordem de 6 a 7 milhões de dólares para alimentar os diversos projectos contidos nos 4 eixos de acção. Até 2027 o PNUD pretende elevar o financiamento para 10 milhões de dólares anuais.

Abel Veiga