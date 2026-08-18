Investidores e académicos destacam futuro do turismo sustentável em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe reúne condições excecionais para apostar num turismo sustentável, alicerçado na natureza, na história e na cultura. A convicção é partilhada por académicos, escritores e outros participantes que, durante dois dias, percorreram locais históricos, económicos e turísticos do arquipélago.

Para Bárbara dos Santos, professora universitária em França, o país é “uma mina turística absolutamente magnífica, com potencialidades que só precisam de ser concretizadas”.

Já Fátima Moniz, professora e diplomata angolana, sublinha que “o encontro com a natureza encanta qualquer visitante, sobretudo quem vem de grandes cidades, e exige políticas mais atentas ao ambiente, às estradas e à hotelaria para receber mais estrangeiros”.

Marco Piaza, professor universitário em Itália, destaca a força da cultura e a riqueza natural das ilhas, enquanto Alda Barros, escritora santomense na diáspora, lembra que o património deve servir também para colmatar dificuldades sociais, dinamizando o que as roças podem oferecer.

Entre os símbolos maiores desse património estão as antigas roças coloniais, seis das quais já inscritas como Património Mundial da UNESCO. Para além da memória histórica que preservam, algumas mantêm atividade produtiva ligada ao cacau e ao café, reforçando o seu papel económico e cultural.

Como observa Margarida Rendeiro, investigadora da Universidade Nova de Lisboa, “o facto de continuarem produtivas significa que as roças continuam a falar e serão sempre uma possibilidade de futuro”.

Preservar este legado e atribuir-lhe novas funções é apontado como caminho para diversificar a oferta turística e transformar uma riqueza histórica, cultural e natural numa oportunidade de desenvolvimento económico.

José Bouças