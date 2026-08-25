Fórum Nacional do Turismo 2026 revela aumento do fluxo de visitas e a aprovação do destino pelos turistas

Os dados divulgados indicam que a crise do turismo provocada pela pandemia da covid-19 foi ultrapassada no ano 2023. A retoma consolidou-se tanto em 2024 como em 2025, com o registo de 41644 mil visitantes.

Portugal é o mercado emissor dominante de turistas para São Tomé e Príncipe com cerca de 17 mil visitantes. Dos mais de 41 mil turistas, 71% vêm da Europa. África garante 23% e 5% são oriundos da América.

O governo através do primeiro-ministro Américo Ramos definiu o país como um destino verde com vantagens únicas no mundo. No entanto, a Associação dos operadores turísticos, pela voz de Vladimir Vera Cruz disse que há muitos problemas que enfermam o sector, nomeadamente a crise de energia eléctrica e a fuga de mão de obra para o estrangeiro.

Para 62% dos turistas, lazer é o motivo da visita às ilhas verdes. Negócios são responsáveis por 19% de visitas, e pelo menos 2% de turistas optam pelo destino para efeitos de estudos, 29% vêm por causa de sol e praia, e 14% procuram paisagens virgens no país que é património mundial da biosfera pela UNESCO.

Mesmo assim, o estudo sobre a evolução do turismo indica que 93% dos visitantes declaram estar satisfeitos e recomendam São Tomé e Príncipe como destino de férias.

O estudo que teve apoio das Nações Unidas permitiu a direcção geral de turismo e hotelaria descobrir que a conversa de “boca a boca” é a principal fonte de informação turística sobre São Tomé e Príncipe. 40% dos visitantes souberam do destino através de conversas entre amigos e familiares.

A Internet é a segunda fonte de informação sobre o destino turístico São Tomé e Príncipe, pelo menos 23% dos turistas descobriram o destino através da internet. O mais incrível segundo o estudo é que a participação do país nas feiras internacionais de turismo só atraiu 1% de visitantes.

Com 27 agências de viagens, o país que tem 25 hotéis, 3 pousadas, 22 residenciais, 9 pensões, e 44 moradias turísticas, oferece aos turistas 40 restaurantes, 13 bares, 21 petisqueiras e 7 roulottes.

2 discotecas garantem a animação nocturna, num mercado turístico que segundo a conta satélite do turismo 2024 teve impacto na economia na ordem de 11% do Produto Interno Bruto.

Abel Veiga