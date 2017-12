Hoje, pus-me a perscrutar a história da humanidade, particularmente a nossa sociedade santomense partindo deste tema que enunciei no titulo acima o “peixe grande come peixe pequeno”. Como sabemos, no mundo marinho os peixes têm alimentação diferente, segundo a sua espécie. Uns alimentam-se de algas, outros de argila e outros contentam-se com as plantas que se criam nas redondezas das águas. E também sabemos que a maior parte dos peixes são alelófagos. Isto significa que são peixes que se comem uns aos outros, ou seja, o mais pequeno é comido pelo maior. Usei esta pequena metáfora para explicar a situação atual do nosso mundo, da nossa realidade quotidiana, ou seja, das nossas relações humanas.

Esta metáfora dos peixes leva-nos a pensar que praticamos o mesmo ato dos peixes alelófagos quando exploramos aqueles que são pobres; quando nos apoderamos daquilo que é comum; quando hipotecamos o futuro de um país; ou quando ocultamos o desenvolvimento daquele ou daquela que está ao nosso lado. Quando realizamos estes atos, estamos a ser injustos, em última análise estamos a ser tiranos.

Por outro lado, não há critério contra a tirania arbitrária sempre que nos afastamos do fundamento ontológico da justiça e adotamos uma interpretação positiva do direito. Uma vez que a tirania, procura sempre anular a diferença ontológica própria de cada ser, é uma tentação perene da história da humanidade, sendo que só pode haver real humanidade na ausência de tiranos.[1]

Retomando o exemplo, descrito em cima, a grande parte da nossa sociedade, encontra-se nesse estado. Devido a injustiça que muitas vezes tem a sua origem na maneira como vivemos, olhando somente para nossos interesses particulares. Também temos como exemplo, a forma como os governos fazem as leis, visando os seus interesses, determinando assim o que é justo e punindo como injusto aqueles que transgredirem essas mesmas leis.

Para os tiranos a justiça consiste no cumprimento das leis que rege o bem da tirania como fim único e possível. E é nesses pequenos atos que começa a florescer a injustiça, ou seja, a tirania. Na medida em que, em vez dessas leis e normas regerem o bem de todos os relacionados, apenas regem o bem de um ou de alguns. Daí podemos dizer que há tirania sempre que o bem-comum não é servido no seu todo. Quando nas relações entre dois ou mais seres humanos não é servido o bem-comum há tirania em ato.[2] Já que, uns se servem dos outros para seu benefício próprio, negando, assim, aos outros a possibilidade, que era sua, isto é, de poderem crescer e desenvolver como verdadeiros Homens.

Portanto, acredito que a melhor forma de lutar contra os males das nossas sociedades é defender o bem-comum, a Justiça e uma democracia livre. Na medida em que só o bem-comum é entendido como bem possível e real de tudo, é isso que impede a injustiça, pois implica necessariamente que cada ato de bem realizado seja um ato de bem universalmente vocacionado, sem exceção.[3]

Vicente Coelho

