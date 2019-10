O insucesso do Homem Novo

“Quanto mais isto muda, mais é a mesma coisa.” (provérbio francês)

Nos dias que correm não se trata apenas de reformar as estruturas, as instituições, diria mais, não se trata de mudar um partido político de poder, trata-se pura e simplesmente de gerar um homem novo. Pergunto, que importância tem essa mudança que fizemos se o homem velho permanece?

Quando o homem velho alcança o poder já não se sabe orientar nem comportar. Por isso, afirmo que a destruição de uma nação, de uma comunidade, de uma família e de um partido político começa sempre no interior dessas mesmas comunidades humana. É conhecido o adágio evangélico:

“Se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco”. Este adágio evangélico leva-nos a questionar honestamente se as aspirações atuais são verdadeiros passos em frente e onde levam. Se quiserem fazer-se passar por “macaco sábio” que avança, com a bomba atómica nas mãos; a partir daí a morte é certa.

Portanto, deixem de defender uma política de remendo, de atamancar, de pensar somente nos vossos, (família, partido, primo, boquita, etc.). São Tomé e Príncipe não avança assim, meus senhores!

Dostoievski numa das suas frases afirma que “Somos todos culpados de tudo e de todos perante todos, e nós mais do que os outros”, de maneira que somos responsáveis até pela responsabilidade de outrem. “Ó homem (…) presta atenção àquilo que és! Considera a tua dignidade real!”

Vicente Coelho