Onde é que reside o mal das nossas instituições?

Ao colocar esta questão que me parece importante, tenho em vista sobretudo o Estado; não porque dele só se deva esperar todo o remédio, mas porque nele (o Estado) impera muitos vícios que todos nós sabemos e conhecemos. Esta deformação das instituições não deixa de prejudicar o próprio Estado, sobre o qual recaem todas as críticas e males.

Penso que não é o instrumento “que deve ser chamado em causa”, ou seja, que deve ser posto em causa, mas “o homem, a sua consciência moral e a sua responsabilidade pessoal e social”. Quando falo do Homem, falo, concretamente, de todos aqueles que estão a frente das nossas instituições.

Certamente, a política, o ministério da saúde, o ministério da justiça, o ministério da economia e das finanças, enquanto instrumentos, podem ser mal utilizadas se quem as gere tiver apenas critérios egoístas. Deste modo, é possível conseguir transformar instrumentos de per si bons em instrumentos danosos; mas é a razão obscurecida do Homem que produz estas consequências, não o instrumento por si mesmo.

Hoje, ao fenómeno da exploração (a má gestão dos bens do povo) soma-se uma nova dimensão, um aspeto gráfico e duro da injustiça social: os que não se podem integrar, os excluídos são descartados, “a demasia”. Esta é a cultura do descarte se assim podemos chamar. Isto acontece quando no centro de um sistema político e económico está o deus dinheiro e não a pessoa humana. Quando o bem -comum e a pessoa são “deslocada e chega o deus dinheiro dá-se esta inversão de valores”.

Uma instituição só é boa quando realiza algo de um modo sustentado, que é valioso tanto para si como para a sociedade. “A sociedade humana não estará bem constituída nem será fecunda a não ser que lhe presida uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum”.

Portanto, urge uma mudança, uma mudança real, uma mudança de estruturas. Este sistema é insuportável. Este sistema já não funciona, devemos mudá-lo, devemos voltar a colocar a dignidade humana no centro e sobre este pilar devem ser construídas estruturas sociais alternativas das quais precisamos.

Acho que o importante, não é a mudança dos partidos políticos, mas, sim a consciência moral dos nossos políticos. Exigimos, antes de tudo, uma mudança de mentalidade e uma renovação interior, sobretudo, de quantos são chamados à responsabilidade como guia do povo.

Vicente Coelho