Máfia : Tiro saiu pela culatra

O tiro de combate a máfia e a corrupção do Sr. Patrice Trovada saiu pela culatra

O Sr. Patrice Trovoada está a abrir uma “Caixa de Pandora” em que o mesmo é capaz de ficar refém, sem esperança e decapitado politicamente, não estando o mesmo ilibado de responder perante a justiça. Esta intenção a espuma de pensamento para tirar vantagens politicas, tem um pedigree pouco recomendável.

Nenhum, adulto, culto e normal, acredita genuinamente na legitimidade e honestidade das afirmações do Sr. Patrice Trovoada, relativamente ao combate a máfia e a corupção quando o próprio é alegadamente foragido da justiça pelos mesmos actos de corrupção. E a forma como comenta o caso, querendo, o separar das aguas fica-se até com a impressão de que há uma máfia protegida e a outra passivel de punição.

Se for este o caso na verdade não podemos ser todos iguais, a justiça só funciona para uns e não para todos. Esta é a hipocresia diária que aborrece o Povo. É vóz corrente, e há informações fidedignas e bem documentadas segundo as quais um Euro-deputado portugues acompanhou o Sr. Patrice Trovoada na sua deslocação ao Pais aquando das ultimas eleições legislativas, alegadamente com o intuito de o proteger quando este era alegadamente foragido da justiça, e alegadamente indiciado de crimes de peculato, gestão danosa e burla qualifica.

Tendo o mesmo, agora anunciado para 2018 a incorporação de magistrados portugueses e agentes da policia judiciaria portuguesa sob a banderola de eliminação da corrupção e da máfia instalada no Pais, qualquer observador atento e independente suspeita e consegue ver a vendetta do “endgame” que é alegadamente, supostamente proceder a caça as bruxas e hipoteticamente ajudarem-no a proteger a sua alegada máfia.

É uma recordação brutal de que há dois pesos e duas medidas, para uns o tratamento é este e para outros o tratamento é diferente, inequivocamente existe um tratamento preferencial. Como é que o Pais pode avançar se não há imparcialidade no sistema juridico-institucional. O sitema judiciário alegadamente dança ao sabor dos batuques do governo e por isso, questiona-se a veracidade da separação de poderes e o Estado de Direito.

Perante o cenário actual em que a sorte sobrepõe a sabedoria, e os ditos sábios são governados pelos sortudos não poderemos ter ilusões não realistas do caos prometido.

A diáspora Santomense acompanha com a devida atenção e preocupação os ultimos acontecimentos relacionados com o estado da justiça em São Tome e Principe e relembra de que as injustiças desiquilibram as mentes. Para o STP Think-Tank o capitulo é diferente mas o livro é mesmo.

STP–Think Tank

Heleno Mendes