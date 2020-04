O momento é de solução e não de argumento

Nenhum lider do mundo gostaria de governar o seu País neste momento. O Coronavirus não poupa nem perdoa aos próprios dirigentes. O País não dispõe de recursos, condições e infraestruturas para lidar, tratar e conter a propagação e contaminação rápida dum virus com características bélicas de arma biológica. Metaforicamente falando, temos de encorporar no nosso arsenal armas convencionais, não convencionais e indigenas para derrotar esse virus. Há teorias de que o mesmo se tenha escapado do famoso laboratório de virologia de Wuhan na provincia de Hubei China.

É sobejamente do conhecimento do governo de que este virus é estremamente contagioso, resistível, invisivel, mutável e letal. Admiro que para um processo dessa natureza as medidas relacionadas com a importação de productos de combate e prevenção não foram devidamente tomadas, de forma atempada para aquisição de ICU beds – camas de cuidados intensivos em números suficientes, ventiladores em quantidade e qualidade, materiais e equipamentos de proteção, tais como mascaras FFP3/N99 para os profissionais de saúde e FFP2/ N95 para a população.

A falta desses equipamentos sobretudo os respiratórios significa que os pacientes graves morrerão poque não consiguirão respirar por si próprios. Sublinho que esta pandemia virulenta é sobretudo de índole respiratória. A pneumonia é uma das formas mais frequente que o virus ataca para matar, asfixiando ou causado falta de ar a sua victima. Alerto uma vez mais, de que a gravana que se aí avizinha não é um tempo favorável que combine com doenças respiratórias.

É evidente, e foi provado de que os governos que agiram em tempo útil, não

ignoraram os avisos e recomendações, radicalizando assim as suas medidas de prevenção controle e contenção desta pandemia, foram os mais bem sucedidos.

