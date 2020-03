O estado de emergência e a lepra pulmonar

Estamos nus perante o incerto no tempo de coronavirus

(Covid 19)

Mais vale a pena prevenir do que remediar, o homem prevenido vale por dois. As barreiras sanitárias com que o pais vive não ajudarão a controlar um eventual surto deste vírus de risco biológico.

Para evitar que São Tomé e Príncipe caia numa situação desesperante de ameaça a segurança de saúde pública ja mais vista em toda sua historia, precisamos todos ter consciência de que é preciso agir ja, preventiva e decisivamente para evitar a dizimação da população que ja e muito pouca.

Qualquer pessoa que entrar no pais, nacional ou estrangeiro, por via aérea ou marítima, independentemente de ter sido testado nos países de origem, quer apresente sintomas ou não deve obrigatoriamente estar em quarentena por 14 dias. Esta medida deve entrar em vigor imediatamente.

Os parceiros tradicionais de São Tomé e Príncipe estão afectados e abraços com um número incomensurável de contaminações do vírus não nos poderão acudir, por conseguinte não devemos subestimar a escala, dimensão e a magnitude desta crise.

Os estrangulamentos, estruturais dessa pandemia tem a potencialidade de causar carências gritantes e limitações de recursos. A nossa dependência acentuada em relação ao exterior, fragiliza ou ou vai aniquilar a nossa economia.

Havendo a necessidade urgente da utilização de todos os meios disponíveis para impedir a entrada e a propagação deste vírus em São Tomé e Príncipe, é urgente que os órgãos de soberania, membros da coligação parlamentar, partidos políticos com ou sem acento parlamentar bem como as instituições pública e privadas a unirem-se para defender o pais desta praga que é equiparada a gripe espanhola de 1918 tendo ela dizimado milhões de pessoas a nível mundial.

A função básica de um estado é proteger os interesses do cidadão e defender a segurança e o bem estar do seu povo. Tendo em conta a natureza, escala e a gravidade da pandemia do vírus em causa o governo seria bastante prudente em decretar o estado de emergência nacional se se vier a confirmar casos no Pais.

Em relação a esta crise de saúde pública e económica quero destacar o seguinte:

1º – A coerência e consistência da mensagem do governo para proteger a saúde pública. Mobilização dos recursos humanos –campanhas de sensibilização nacional é uma componente importante porque o vírus só será derrotado com a cooperação de toda a população.

2º – Somos um pais dependente e vulnerável aos choques externos. A importância e diria até a oportunidade e estratégia de responder com medidas draconianas sem precedentes incluindo restrições devem ser opções em cima da mesa para serem acionadas em consonância com os grandes desafios que o pais e mundo enfrentam.

3º – A responsabilidade e transparência no momento em que a crise económica se traduz nos países mais ricos do mundo em situações de exclusão e estagnação económica no momento em que o investimento privado estrangeiro e nacional está ameaçado pelo clima económico internacional, o estado, sobre tudo estado da republica democrática de São Tomé e Príncipe tem de ser chamado a assumir o seu papel como dinamizador da economia nacional e protector da segurança e da saúde pública.

A volatilidade económica nos mercados financeiros internacionais são nunca vistos desde 1987. Há outros indicadores, cenários e acontecimentos deveras preocupante e também nunca vistos desde 1947. Há eventos com 100 anos de historia que foram cancelados. Existem motivos para apreensão e preocupação devido a mudanças vertiginosas nunca vistas desde a segunda guerra mundial que extravasam a capacidade de qualquer estado por mais bem organizado que seja.

Anatomia do Vírus

O vírus e mutável de risco biológico que ataca principalmente os órgãos sensíveis e vitais do corpo, nomeadamente o pulmão, o coração e os rins. O mesmo tem capacidade de permanecer no ar por uma hora e nas superfícies plásticas e metálicas por três dias consecutivos.

O vírus comporta-se em pacientes de forma diferente de acordo com a faixa etária e demográfica e faz cópias falsas das células e multiplicam-se, subsequentemente enfraquecem o tecido cardio-vascular do sobrevivente para que na hipótese de uma segunda contaminação seja fatal. De acordo com os dados clínicos disponíveis as pessoas da terceira idade e ou com doenças pre-existentes ou cronicas nomeadamente a hipertensão e diabetes serem as mais vulneráveis.

O vírus facilita o ataque de doenças cronicas e oportunistas e por isso que actualmente está infecção esta sendo tratada com a combinação de anti-retrovirais, certamente o paludismo a mistura será uma bomba relógio. Tudo indica que o ensaio clínico da primeira vacina experimental sairá do laboratório hoje e na melhor das hipóteses se vier a ser efectiva, só estará disponível entre 12 a 18 meses. O governo precisa de gerir o tempo, os serviços hospitalares Santomenses não têm ventiladores suficientes para manter os pacientes em suporte de vida e outros equipamentos necessários para minimizar fatalidades.

Nestes termos e dada a gravidade dos factos abordados exorto as autoridades competentes a fecharem as fronteiras aéreas e marítimas assim que possível. Se houver contágio e transmissão entre pessoas por favor encerrem as escolas e todos sectores da actividade pública e privada. É missão de todos os Santomenses, usar todos os meios convencionais e não convencionais, ações coordenadas e integradas para se defender e proteger contra a transmissão comunitária do virus no Pais.

Os Santomenses residentes devem enveredar-se pela terapia natural de prevenção afim de aumentar a sua robustez imunitária. É cientificamente recomendado que o alho seja consumido após 20 minutos de forma moderada por habitantes de paises insulares.

E imprescindível a ingestão de alimentos ricos em vitamina C + Vitamina K, aumentar os níveis da vitamina D e a combinação de alimentos ricos em Zinco e Polifenol, adicionando o consumo moderado do sumo de limão com alho e gengimpre. A robustez do sistema imunitário ajudará na sobrevivência do infectado pelo virus.

De igual forma incumbe-me no exercício da cidadania, exortar a população em geral a adoptar comportamentos preventivos e responsáveis, observando todas as medidas sanitárias, lavando frequentemente as mãos com sabão, absterem-se de cumprimentar apertando aos mãos, manterem o distanciamento de dois metros entre as pessoas, evitar aglomeração desnecessária de pessoas, evitar de tocar no rosto com as mãos e fazer o uso do lencinho ou guardanapo de papel para o efeito. Estas praticas simples poderão salvar vidas caso o virus apereça no Pais.

Mesmo assim, segundo algumas fontes credíveis e fidedignas estamos alegadamente perante uma guerra biológica que não há memória. E para o Continente Africano representa uma bomba relógio devido as fragilidades do seu sistema de saúde, inapropriado sistema de saneamento do meio, e condições sanitárias.

Não pode haver maior don do que o de dar o próprio tempo e energia para ajudar uns aos outros sem esperar nada em troca. O interesse nacional e o sentido de estado devem prevalecer sobre quaisquer interesses particulares.

Heleno Mendes