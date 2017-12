Quando aludimos no titulo do texto o drama de uma política focalizada nos resultados imediatos, trata-se de alguns projetos apresentado pelo nosso governo sem uma análise bem cuidada. Muitas vezes, estes projetos centram apenas pelo o ganho económico ou pelos acordos espúrios que na maioria das vezes não trás o desenvolvimento para o próprio país.

Há 42 anos que temos vindo a observar tantos projetos apresentado pelos sucessivos governos e o que nos parece é que o país nem um passo dá para o desenvolvimento económico sustentável.

Certamente, todos sabemos que qualquer tipo de projeto que tenha em vista o desenvolvimento económico, social, político e humano de qualquer sociedade deve-se levar a discussão.

Na discussão, dever-se-ia pôr uma série de perguntas, de modo a discernir se o tal projeto levará mesmo a um desenvolvimento verdadeiramente integral. E estas perguntas são por exemplo: para que fim vamos mudar o fuso-horário de São Tomé e Príncipe? Porque motivo? De que maneira? A que preço? Quais são os riscos? Quem paga as despesas e como fará? Quando e Onde? Neste exame, há questões que devem ter prioridade.

Por outro lado, estas perguntas são muito importantes porque nos ajudará e nos ajuda a superar ou até a prevenir contra alguns efeitos colaterais que possam surgir durante a realização ou a aplicação do projeto em causa.

Todavia, é necessário haver sinceridade e verdade nas discussões de todos os projetos, sem se limitar em apresentar a rentabilidade como o único critério a ter em atenção. O resultado do debate pode ser a decisão de não avançar num projeto, mas poderia também ser a sua modificação ou a elaboração de propostas alternativas. Como diz o Jorge Mario Bergoglio: o diálogo ou o debate é constituído sobre três pilares fundamentais, o dever da identidade, a coragem da alteridade e a sinceridade das intenções.

Por conseguinte, acreditamos que não é a mudança do fuso-horário de São Tomé e Príncipe que vai trazer o desenvolvimento económico do nosso país. O desenvolvimento económico, social e humano de São Tomé e Príncipe depende da erradicação daquele câncer (corrupção) que vai disseminando as suas raízes e vai matando a sociedade aos poco.

Até diríamos que o desenvolvimento do nosso país depende sim de uma política que defenda e que promova a justiça e o Bem-comum. A justiça é o ato que permite que a comunidade política seja o que deve ser, isto é, o lugar necessário e insubstituível do Bem-comum. “Bem-comum e justiça são, assim, duas designações diferentes para uma mesma realidade, a do funcionamento perfeito de uma comunidade de seres humanos, única possibilidade de a humanidade poder subsistir como propriamente humanidade e não como agregado mais ou menos casual de bestas com forma exterior humana.”[1]

Portanto, temos que pôr na nossa consciência que só o Bem-comum e a justiça podem trazer o desenvolvimento que todos almejamos para as nossas ilhas. Bem-comum e a Justiça são faróis-guias de toda a sociedade, na medida em que estas virtudes são fundamentais para construção da verdadeira humanidade.

Vicente Coelho

