Golpe à Constituição Política em STP

Exala cheiro nauseabundo a diarreia celebral emanada das decisões

de alguns titulares dos orgãos de soberania de São Tome e Principe.

Os últimos atropelos constitucionais em São Tome e Principe é repugnante, uma aberração sem precedentes em que não há memoria. É uma diarreia celebral que está exalar cheiros nasuseabundos além fronteiras. Sendo o acérrimo defensor da ordem constitucional e da liberdade, e crítico em relação à mercantilização das instituições expresso inquietação perante os últimos acontecimentos conflituosos entre os orgãos de soberania de São Tome e Principe.

A diferença entre uma sociedade bem sucedida e a outra sem sucesso está na presença de instituições democraticas fortes. E espero fervorosamente que a porta para uma solução pacifica na aniquilação do mau cheiro se faça sem incidentes que poham em causa a segurança e o bem estar dos cidadãos. A verdade está alicerçada nos factos. A legitimidade de um lider depende, precisa e estritamente dos ganhos e resultados que obtiver durante a sua liderança. Numa prespectiva pura e racional os resultados da actual liderança do Pais são extremamente disastrosos.

Hoje reflete-se sobre todos esses acontecimentos, estratagemas e maquinações dos seus orquestradores e pergunta-se aonde é que estão as promessas e juramentos que fizeram a nação aquando do seu empossamento. Cumprir e fazer cumprir as leis e a constituição da república, defender a independência nacional, desempenhar com lealdade, zelo e dedicação as funções que lhes foram confiadas!

Está patente a violação flagrante da constituição da república quando um orgão de soberania interfere ou então imiscuir-se nos assuntos internos do outro orgão de soberania desrespeitando a separação de poderes. O que revela e expõe a gema do cinismo e a tirania da opressão que se pretende instalar em São Tome e Principe . Há que ser paciente e ao mesmo tempo implacável com uma atrocidade desta natureza. O Povo de São Tome e Principe está a ser vilipendiado gratuitamente. A vulgaridade das ações e afirmações dos titulares de alguns orgãos de soberania põe em causa o normal funcionamento das instituições democráticas.

Construramos com as nossas proprias mentes uma Pátria renovada.

Com a união, páz, justiça, ordem e progresso venceremos

STP-Think Tank

Heleno Mendes