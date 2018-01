À Propósito do Novo Horário

– o descarrilamento continua…

A recente mudança do horário da nossa República Democrática de São Tomé e Príncipe, natural e abençoadamente colocada sobre a linha do Equador e no enfiamento desta linha imaginária com o meridiano de Greenwich, que foi perpetrada após mais um sonho (ou pesadelo???) de Patrice (e do seu (des)Governo), possivelmente acordado de forma atribulada e atordoada, lavanta e tem levantado questões sem fim.

Não pretendo meter-me em questões que fojem às minhas competências, pelo que me vou cingir à questão alusiva aos poderes que o Governo tem ou não tem, para fazer o que fez e que não devia fazer.

De forma muito simples e sintética, cabe-me dizer que nos termos da Constituição da RDSTP, vêm estabelecidas no artigo111º, as competências do Governo, as quais passo a transcrever as mais relevantes para um melhor entendimento de todos acerca desta questão:

Compete ao Governo :

a) Definir e executar as actividades politicas, económicas, culturais,

cientificas, sociais, de defesa, segurança e relações externas, inscritas no

seu Programa.

c) Legislar, por decretos-lei, decretos e outros actos normativos, em matéria

respeitante à sua própria organização e funcionamento ;

d) Fazer decretos-lei em matéria reservada à Assembleia Nacional, mediante autorizacão desta;

g) Dirigir a Administração do Estado, coordenando e controlando a

actividade dos Ministérios e demais organismos centrais da Administração;

Por outro lado, nos termos da Constituição, compete à Assembleia Nacional , (Artigo 98º) dentre outros, o seguinte:

(Compete exclusivamente à Assembleia Nacional legislar sobre as seguintes matérias):

c) Eleicões e demais formas de participacão política; d) Organização Judiciária e estatutos dos magistrados; f) Organização da defesa nacional; h) Impostos e sistema fiscal j) Sistema monetário

l) Organização geral de Administração do Estado , salvo o disposto na

alínea c) do Artigo 111º;

Estamos perante mais uma trapalhada do Governo. Pois, analisando as competências do Governo resulta claro que a MUDANÇA DO HORÁRIO NACIONAL, não pode, para alguém no uso do seu perfeito juízo, ser considerada matéria respeitante à própria organização e funcionamento do Governo; ou seja trata-se de algo muito mais amplo do que isso, pois afeta diretamente no seu dia a dia, todos os cidadãos residentes e todas as instituições de carater público e privado do país.

Passando para as competências da Assembleia Nacional, podemos constatar que lhe cabe legislar sobre a Organização geral de Administração do Estado, exceto naquilo que diz respeito à organização e funcionamento do Governo.

CONCLUSÃO:

O Governo “pulou a cerca” , mais uma vez, como é tanto do seu gosto.

Cometeu assim mais uma ilegalidade manifesta e o Decreto- Lei publicado é inconstitucional. Deve ser por isso atacado pelas autoridades competentes.

Atenção que o Governo neste caso , nem se dignou pedir autorização legislativa para legislar sobre matéria que, manifestamente, não é da sua competência.

Pelos vistos a doença, tal como um tumor maligno, já se encontra em estado muito avançado, tornndo-se metástase, e ameaçando comprometer seriamente a saúde mental, física e democrática de todos nós.

É preciso frisar que se trata não só de mais uma trapalhada do Patrice e do seu ADI, mas de algo mais grave: trata-se de uma ilegalidade e de mais uma usurpação e abuso de poderes pertencentes a um outro órgão de soberania, desta vez a Assembleia Nacional.

Como se já não bastassem…

A tentativa do golpe em curso de dissolver ou amputar o atual Tribunal Constitucional, para criar à força um tribunal do ADI ( Tribunal ADINAL), provavelmente … com sede na casa do Patrice, na Praia das Conchas, ou no Palácio do Governo.

a ilegalidade da emissão da NOVA DOBRA, pelo Governo/Banco Central, usurpando poderes estabelecidos pela Constituição da República em exclusivo à Assembleia Nacional (art. 98 – compete-lhe legislar em exclusivo sobre o sistema monetário) – vieram salvar o projeto desajeitadamente há pouco, com uma lei na Assembleia Nacional, depois dos ditos ilustres juristas do ADI terem profusamente negado a ilegalidade evidente do processo e jurado a pé juntos que eles é que tinham razão, como se estivéssemos a jogar uma partida de futebol e o arbitro tivesse assinalado uma falta injusta para um dos lados. Tudo isso, para além de vários outros casos oportunamente denunciados.

É tempo de os cidadãos deste país, nomeadamente os democratas dizerem BASTA à incompetência manifestada em todos os domínios de gestão pública, à falta de transparência e democraticidade de processos, à corrupção galopante e desvios de fundos em toda a Administração Publica, praticada ou tolerada por políticos corruptos e sem escrúpulos.

Desejo a todos um 2018 bem melhor do que o mau ano de 2017.

Olegário Tiny