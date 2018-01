A Sociedade e a Família

Neste texto, procuraremos falar da sociedade e da família como duas realidades socio-antropológicas que estão em constante diálogo, ou seja, que se relacionam entre si.

Certamente, todos sabemos que a família é a célula primeira e vital da sociedade.[1] Ela é a célula primeira porque possui vínculos vitais e orgânicos com a sociedade. De facto, é da família que saem os cidadãos e é na família que encontram a primeira escola daquelas virtudes sociais que são a alma da vida e do desenvolvimento da mesma sociedade.

Até aqui, podemos compreender que a família e a sociedade têm certamente uma função de complementaridade na defesa e na promoção do bem de todos os homens [2] e de cada homem em particular.

Todavia, na nossa contemporaneidade esta reciprocidade ou comunhão entre a família e a sociedade entra muitas vezes em conflito porque atualmente a função social da família é vista somente do ponto de vista procriativo e educativo.

Dito de outra forma, hoje as instituições e as leis desconhecem injustamente os direitos invioláveis da família e até da pessoa humana, e a sociedade, longe de se colocar ao seu serviço, agride-a com violência nos seus valores e nas suas exigências fundamentais.[3]Assim sendo, a família encontra-se como que vítima da sociedade, dos atrasos e da lentidão das suas intervenções e sobretudo das suas patentes injustiças.

Por outro lado, vários testemunhos mostram-nos que a mudança antropológico-cultural tem influenciado todos os aspetos da vida familiar, isto é, estamos num tempo em que as pessoas ou os indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida familiar.

Consciente deste facto, a família na sua função ou dever social é chamada a exprimir-se sob a forma de intervenção política, isto é, as famílias são convidadas a empenhar-se em que as leis e as instituições do Estado não ofendam, mas apoiem e defendam positivamente os seus direitos e deveres.[4]

Deste modo, somos convidados a defender abertamente os direitos da família contra as intoleráveis usurpações da sociedade e do Estado. Para isso, temos que afirmar e reconhecer que a família tem os tais direitos elencados na carta dos direitos da família:

– O direito de existir e progredir como família, isto é, o direito de cada homem, mesmo pobre, fundar uma família e ter os meios adequados para a sustentar;

– O direito de exercer suas responsabilidades relativas à transmissão da vida e à educação dos filhos;

– O direito de educar os filhos segundo as suas próprias tradições e valores religiosos e culturais, com os instrumentos, meios e instituições necessárias;

– O direito à estabilidade do vinculo e da instituição matrimonial;

– O direito de ter uma habitação digna para levar convenientemente a sua vida familiar;

– O direito das pessoas de idade a viverem e morrem dignamente;

– O direito de obter segurança física, social, política, económica, especialmente tratando-se de pobres, e enfermos,[5]etc.

Portanto, a sociedade e mais concretamente o Estado, devem reconhecer que a família é uma sociedade que goza de direito próprio e primordial. Por isso, as autoridades públicas devem fazer o possível por assegurar às famílias todas as ajudas económicas, sociais, educativas, políticas, culturais de que elas têm necessidade para enfrentar de modo humano todas as suas responsabilidades[6].Assegurando estes direitos primordiais, a família terá toda a capacidade de assumir e transformar a sociedade no sentido do Bem. O futuro da humanidade passa pela família.[7]

Vicente Coelho

