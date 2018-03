A Generosidade de Marcelo Rebelo de Sousa em S.Tomé e Príncipe

O país está numa encruzilhada que pode comprometer, irremediavelmente, o futuro das gerações vindouras. Ou desenvencilhámos, como comunidade, deste processo de “suspensão da democracia” que nos querem impor, aproveitando, posteriormente, a oportunidade rara para a criação de condições de aprofundamento do Estado de Direito Democrático; ou, em alternativa, solidificaremos, após as eleições que brevemente serão realizadas, um caminho, com regresso muito complicado, de uma autêntica ditadura.

Estamos perante duas escolhas e só a nós cabe a tarefa de escolher o caminho que pretendemos trilhar, com todas as consequências positivas ou negativas. Neste âmbito, não há meio-termo: a escolha será, sempre, boa ou má.

No futuro, ou aprofundaremos a nossa democracia ou teremos uma ditadura, legitimada eleitoralmente, como todos os sinais, momentaneamente, parecem denunciar. Ninguém pode dizer, posteriormente, que não sabia o que vinha ou, simplesmente, que é uma vítima inocente do sistema ou regime.

Faz-me, por isso, alguma confusão e, até, incompreensão, a demonstração de passividade e alheamento que apoderou de certas pessoas, algumas das quais, auto-proclamam-se defensoras dos valores da democracia e do Estado de direito.

É muito grave aquilo que está a acontecer no país, nos últimos tempos, configurador de um caminho espinhoso para todos nós como comunidade.

E é bom que as pessoas tenham a ideia que vivemos, após os primeiros anos da independência nacional, uma experiência similar, com consequências que todos conhecemos e, que, neste âmbito, as coisas não são finitas, tendo em conta aquilo que permanece, ainda, na nossa sociedade, como herança traumática, decorrente deste processo, ou, também, como influência que o referido regime exerceu no imaginário da nossa comunidade.

As pessoas identificam-se com o regime, qualquer que ele seja, e com as suas instituições, através do processo de socialização política, ou seja, aprendem a fazê-lo através de processos sucessivos de interiorização e transmissão do seu significado geracionalmente.

Constituindo o anterior regime uma herança traumática para grande parte da nossa população, não obstante os condicionalismos de natureza histórica, política e geoestratégica que o suportavam, aquilo que, transversalmente, nos deveria unir, neste momento, apesar das diferenças ideológicas e diversidade, caracterizadora da nossa riqueza como sociedade, deveria ser os ensinamentos históricos extraídos desta experiência que permitiriam, paulatinamente, a eliminação dos resquícios da sua manifestação em contexto democrático evitando, deste modo, a repetição de uma receita que foi má para a nossa comunidade.

Por mais que eu tente descortinar as razões objetivas que possam suportar, racionalmente, algumas decisões e ações, do atual governo e maioria, ultimamente, não encontro justificação para esta deriva antidemocrática que nos envergonha como povo e coloca em causa algumas pequenas conquistas democráticas, no nosso país, desde a instauração do referido regime.

De facto, desde a instauração da democracia, não me recordo de um governo que tenha ido tão longe na afronta aos pilares e valores da democracia no nosso país. Ter uma maioria, um governo, um presidente e a generalidade das autarquias do país não pode ser, em circunstância alguma, sinónimo de que se tem, também, razão, e, consequentemente, transformar este propósito no objetivo de colocar em causa o princípio fundamental, da separação e interdependência de poderes, num Estado de Direito Democrático, como eu tenho, repetidamente, ouvido da boca de alguns líderes do ADI, designadamente do líder da referida bancada parlamentar, que não se cansam de afirmar, erroneamente, que, pelo facto de terem a maioria absoluta na Assembleia Nacional, um governo e um presidente têm, também, toda a razão e legitimidade, para decidirem sobre o nosso destino coletivo da forma e com os meios que bem entenderem.

A contaminação do espaço público, com um conteúdo discursivo e práxis onde prevalece o ódio profundo aos adversários políticos, a humilhação pública de protagonistas institucionais de outros órgãos de poder democrático e a obsessão em aniquilar os partidos políticos da oposição, denunciam um propósito invulgar de que há interesses e objetivos que ultrapassam a fronteira da ação política e razoabilidade num contexto de pluralismo democrático.

A ação política, num contexto supostamente democrático, como o nosso, que passou por uma experiência negativa recente, em termos de “colapso moral”, deveria estar ligada ao propósito da formação de uma comunidade que rejeitasse todas as formas de ódio, de perseguição, de humilhação, de exclusão e, até, de neutralização de pluralidade.

O que é que o país e a sua comunidade podem ganhar com a intenção do poder instalado, momentaneamente, em S.Tomé e príncipe, em destruir os partidos políticos da oposição, como tem sido sistematicamente verbalizado pelos líderes do ADI?

O que é que o Estado de Direito Democrático pode ganhar com os sucessivos expedientes do senhor primeiro-ministro, Patrice Trovoada, em usurpar os poderes de outros órgãos do Estado, transformando-os numa extensão do seu já vastíssimo poder e influência?

O que é que a nossa embrionária democracia pode ganhar quando o senhor primeiro-ministro, Patrice Trovoada, tenta humilhar os detentores de poder de outros órgãos de soberania como aconteceu, recentemente, com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça que foi proibido de frequentar a sala VIP do aeroporto Nacional ?

O que é que ganhamos, como coletividade que almeja um imaginário positivo de vivência em comunidade de pertença, quando a competição política é viciada, à partida, com eleições de juízes para o Tribunal Constitucional, eleitos por um único partido político, sem qualquer esforço para criação de consensos interpartidários que suportassem tal decisão política?

O que é que ganhamos, como contributo para o reforço da nossa democracia, quando todos os esforços são feitos, pelo atual poder instalado no país, para que não exista a liberdade de expressão, no sentido amplo do termo, ou seja, o direito de se fazer ouvir mas, também, o direito de ouvirmos o que os outros têm para nos dizer sobre variadíssimos assuntos da nossa vida comunitária que não passam, necessariamente, pela agenda governativa?

O que é que ganhamos, como comunidade, quando os nossos melhores quadros, em diversos sectores, são perseguidos, excluídos, marginalizados e humilhados, só pelo facto de ousarem manifestar a sua liberdade e independência?

Como já disse anteriormente, não encontro razões para este tipo de comportamento e ação política tendo em conta, até, a conjuntura internacional que desaconselha este propósito suicidário. Basta ver o isolamento que alguns países, do nosso próprio continente, estão a sofrer, fruto desta experiência, para se constatar as consequências da escolha deste caminho para a nossa afirmação como país, tendo em conta os níveis da nossa dependência externa.

Neste âmbito, tendo em conta a associação, à ação política em causa, de um discurso de ódio, desprezo, exclusão e humilhação pública dos adversários políticos, só posso encontrar motivações políticas, para este comportamento, nas consequências decorrentes da manifestação de um certo recalcamento inultrapassável, com génese nos problemas políticos e de natureza familiar manifestados no anterior regime que tinham Miguel Trovoada, pai do atual primeiro-ministro, como epicentro.

Tal propósito, torna-se mais incompreensível, ainda, para muitos Santomenses porque, Patrice Trovoada já fora primeiro-ministro, em contextos políticos anteriores, e não demonstrara, nestas condições, tanta voracidade antidemocrática, apesar da manifestações, aqui e acolá, de alguns excessos. A sensação que muitas pessoas têm é que Patrice Trovoada estava à espera destas condições políticas únicas, ou seja, uma maioria absoluta, um governo e um presidente da república, submisso e manietado e, por isso mesmo, escolhido por ele para esta missão e contexto específico, com o objetivo de concretizar o seu grande sonho de desforra ou ajustes de contas. Por que razão devemos estar sistematicamente presos a este situacionismo dual, incómodo, paralisante e prejudicial aos interesses comunitários?

Não encontro outra explicação para esta deriva antidemocrática e tem de ser o próprio Patrice Trovoada e o ADI a demonstrarem-nos, no futuro, por atos e ações políticas, opostas àquelas que ele tem tomado ultimamente, que estamos enganados. Como diria António de Oliveira Salazar: em política, o que parece é!

Hoje, paira sobre o país, como nunca aconteceu em contexto democrático, a sensação de temor, apatia e bufaria, decorrente das consequências do terror instalado que ameaça não só as pessoas, individualmente consideradas, como até as instituições que estas representam.

Estamos, por isso, provavelmente, neste momento, num reencontro com a História em que alguns carcereiros e presos, vítimas e ditadores, trocaram de posições, num exercício anacrónico de ajustes de contas que nem sequer poupa os inocentes e os mais qualificados da nossa terra.

Vivemos uma espécie de “paradoxo do poder” em que a manifestação e verbalização de práticas que permitiram a ascensão ao poder de Patrice Trovoada e seus apoiantes, designadamente a apresentação de uma queixa no Tribunal Penal Internacional, com o fundamento de que eram vítimas de perseguição política, naquele contexto temporal concreto, por parte do anterior governo da república, desapareceram, posteriormente, no exercício e experiência do poder por parte de Patrice Trovoada e do ADI, dando origem a um projeto pessoal de poder mais musculado, mais excludente, mais persecutório, mais autogratificante e humilhante.

Patrice Trovoada e alguns dos seus principais colaboradores parecem estar, neste momento, muito compenetrados numa espécie de ajuste de contas, imbuídos de um propósito revanchista, que faz com que apenas concentrem a atenção neles próprios e nos seus interesses, perdendo, desta forma, necessariamente, a concentração desejável na resolução dos problemas dos outros. Com isto, perdemos, como país, relevância e interesse, regional e internacional, e desaparece, entre nós, a noção de projeto como entidade comunitária.

Estamos, infelizmente, neste momento, individual e coletivamente, a pagar um preço muito alto por questões de natureza lateral e, até, pessoal ou familiar, em detrimento de desenvolvimento de um projeto que contemple os interesses gerais.

Vai ser muito difícil sairmos deste buraco porque todo o processo de construção e consolidação do poder absoluto, vigente momentaneamente no país, está alicerçado em questões pouco significantes de caráter estrutural que: divide em vez de mobilizar; exclui em vez de incluir; afasta em vez de aproximar.

Parafraseando Dacher keltner, <…construímos um poder duradouro contando histórias que unem, mas logo que nos sentimos poderosos contamos histórias que dividem e rebaixam…>. Este é o exemplo mais flagrante do paradoxo do poder, que momentaneamente vivemos no país, demonstrativo da nossa condição de vulneráveis como humanos, (Patrice Trovoada não é exceção) e que, numa sociedade como a nossa, com níveis elevados de iliteracia, com instrumentos de intervenção política pouco eficazes, com problemas socioeconómicos complexos e uma grande incapacidade de organização e desenvolvimento das instituições, nos torna impotentes, através de processos coletivos, na tarefa de controlo do tal poder absoluto que concedemos aos nossos dirigentes.

Neste âmbito, infelizmente, cabe aos outros, nossos próximos ou longínquos aliados e amigos, ainda que de forma simbólica, a tarefa de “domesticação deste poder absoluto” em formação na nossa terra, já que o medo, o silêncio, a apatia e a desesperança tornaram-se, nalguns casos, aliados inseparáveis daqueles que mais sofrem na nossa terra com o terror dissimulado instalado.

Foi esta a missão, felizmente, (volto a repetir, de forma envergonhada, felizmente) que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e sua delegação, voluntariamente e imbuído de uma grande generosidade para com aqueles que são vítimas deste terror dissimulado, foram cumprir na recente visita de Estado que realizaram ao nosso país.

Marcelo Rebelo de Sousa dançou com o povo, falou com a juventude, deu mimo às crianças e, sobretudo, esforçou-se na árdua tarefa de “domesticação do poder absoluto” instalado no país, ainda que de forma astuta e extremamente criativa, fazendo-se de árbitro de um jogo de futebol e, posteriormente, cantando a mítica canção de Zeca Afonso, “Grândola Vila Morena”, num registo em que ele mesmo vestiu a pele de chefe da orquestra, embalando toda a delegação portuguesa que o acompanhava, numa breve sessão de cantoria, que ficará nos registos da nossa História coletiva recente como um ato simbólico e político de grande significado, apesar dos esforços governamentais para diluir a importância e os efeitos do mesmo.

É óbvio que sendo Marcelo Rebelo de Sousa, professor de Direito, para além de ser dotado de uma inteligência rara e de uma personalidade que, sem grande esforço, vai cultivando entre nós, no exercício do seu mandato, a prática de gratidão (basta ouvi-lo dizer, no ato de despedida da referida visita de Estado que regressava com a alma cheia) para percebermos que ele, por contraponto ao Mário Soares, (outro grande político) em termos de personalidade, iria tentar, à maneira dele, “domesticar o poder absoluto”, entre nós, mas com muita subtileza, para não colocar em causa as relações entre os dois Estados.

Num mundo global onde predomina, essencialmente, o egoísmo nacional e o salve-se quem puder, e as relações entre Estados e países amigos são feitas, predominantemente, em função dos interesses prevalecentes, Marcelo Rebelo de Sousa levou a sua generosidade e gratidão ao extremo, sem correr riscos de ser acusado de estar a praticar ingerência nos assuntos internos do nosso país.

Por isso, ao assumir o desafio, entre tantas outras coisas que ele prefereria fazer nesta visita de Estado, de arbitrar um jogo de futebol, estava a querer transmitir a ideia, ao poder absoluto embrionário na nossa terra, e em especial ao presidente Evaristo de Carvalho, que, em democracia, num sistema semipresidencial como o nosso, um presidente da república, como ele é, de facto, embora não tenha responsabilidades governativas e, como tal, esteja acima do necessário confronto Governo versus oposição, (em comparação com as duas equipas de futebol que jogavam enquanto ele arbitrava o jogo) deve ser, no entanto, árbitro e monitorizar o funcionamento de todo sistema, designadamente, o controlo e cumprimento de regras estabelecidas e, se necessário, caso haja crises, como aquela em que vivemos momentaneamente, ele deve intervir munido de poderes que a Constituição da república lhe proporciona, com o objetivo de garantir o regular funcionamento das instituições.

Marcelo Rebelo de Sousa, escolheu a mais perfeita e simples metáfora, como se estivesse a lidar com adolescentes numa aula no Liceu Nacional, para explicar aos órgãos do poder da nossa terra, especialmente ao presidente Evaristo de Carvalho e ao primeiro-ministro, Patrice Trovoada, simbolicamente, como é que um Estado deve funcionar e quais são as atribuições de um presidente da república num sistema como o nosso.

Não creio, contudo, tendo em conta o comportamento posterior dos dois protagonistas políticos, após o término da referida visita de Estado, que tenham feito algum esforço para aprenderem a lição em causa ou, se, pelo menos, manifestaram algum espírito de abertura e empenho para para arrepiar caminho, decorrente deste ato pedagógico.

Mas Marcelo Rebelo de Sousa, com o seu espírito de irrequietude constante e contagiante, não quis ficar só pelos órgãos de soberania, no seu esforço de “domesticação do poder absoluto” em construção na nossa terra. Quis também, simbolicamente, passar a mensagem ao povo, vítima do terror dissimulado instalado, que vive com medo, em silêncio, apatia e desesperança, que é sempre possível despertar, continuar a sonhar e caminhar, até, como resposta de gratidão, pela forma como, este mesmo povo, o recebeu, entre abraços, beijinhos, muita música e manifestações de afeto.

Vai daí, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu cantar, num encontro com a comunidade Portuguesa instalada em S.Tomé e Príncipe, a mais improvável canção, tendo em conta o seu simbolismo, para um contexto político como aquele que atravessámos, momentaneamente, em S.Tomé e Príncipe, ou seja, “Grândola Vila Morena”.

Para quem não sabe, “Grandola Vila Morena”, foi uma das canções que serviu de senha para o avanço dos militares no 25 de abril de 1974, em Portugal, e que, ainda hoje, em contextos excecionais de contestação política e social aos governos, é utilizada como arma de luta e de mobilização popular, dentro e até fora de Portugal.

Basta ver aquilo que aconteceu, recentemente, um pouco por todo o Portugal, aquando do período de implementação de medidas de austeridade devido à intervenção externa da troika (FMI, Comissão Europeia e BCE).

Basta ver aquilo que aconteceu, recentemente, em Espanha, quando os Catalães ofereceram cravos e cantaram “Grândola Vila Morena” em defesa do referendo e independência de Catalunha.

Não sei se o poder vigente, momentaneamente, em S.Tomé e Príncipe, percebeu o essencial da mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa que, também, é a mensagem de uma parte importante ou maioritária do povo de S.Tomé e Príncipe.

Agora, há seis meses, sensivelmente, para as eleições legislativas, e perante o descrédito internacional que cada vez é mais nítido, e sem saber, muito bem, o que há de fazer, tendo em conta as manifestações, internas e externas, aos atropelos às regras do Estado de Direito Democrático, o governo do ADI, decidiu dar um passo em frente, propondo aos partidos da oposição a celebração de um pacto que permitirá realizar a reforma da Justiça no país, porque, segundo o senhor Levi Nazaré, líder da respetiva bancada parlamentar, o país não consegue atrair investimentos estrangeiros com a Justiça num caos.

É óbvio que o país precisa de uma grande reforma no sector da Justiça e ninguém, razoavelmente informado, pode negar esta evidência. Mas, a deriva antidemocrática da própria atual maioria, no nosso país, tem feito muito mais para afastar o investimento estrangeiro do país do que todo o nosso atraso em todos os sectores de organização da nossa vida em comunidade. Se o líder da bancada parlamentar do ADI não sabe isto seria conveniente que ele começasse a pensar em fazer outra coisa qualquer em vez de estar na política.

Para além disso, se o ADI quisesse, de facto, uma reforma do sector de Justiça, contando com a colaboração dos partidos da oposição, deveria começar, em primeiro lugar, por redimir-se dos atropelos às regras do Estado de Direito que cometeu, ultimamente, quando mandou as tropas de elite avançar sobre os deputados da oposição na Assembleia Nacional ou; quando, mandou tropas estrangeiras invadirem a Assembleia Nacional para fazer vistoria aos deputados da oposição num exercício de segurança ou; ainda, quando sozinhos, os deputados do ADI aprovaram a lei orgânica que permitiu a institucionalização do Tribunal Constitucional Autónomo.

O ADI fez tudo isto sozinho, vangloriando-se da sua grandeza e razão, contando com a colaboração do senhor presidente da república que, calado e submisso, permitiu que tudo isto e muito mais fosse feito e, agora, há seis meses de eleições legislativas, quer, no entanto, a colaboração da oposição para fazer a reforma da Justiça no país? Por que razão só agora, há seis meses, sensivelmente, das eleições legislativas?

Não conheço país democrático nenhum no mundo, que tenha governos que ambicionam fazer uma reforma estrutural da Justiça, há seis meses de eleições legislativas, nas condições de tensão e crise política como aquela que vivemos, momentaneamente, em S.Tomé e Príncipe, decorrentes de vários atropelos às regras do Estado de Direito Democrático, perpetrados pelo próprio poder vigente e, encontre abertura, neste propósito, por parte da oposição política.

Ou tudo isto é revelador de muita ingenuidade, coisa que não acredito ou; em alternativa, denuncia a preocupação do ADI, no contexto pré-eleitoral, com as consequências dos seus atos anteriores, denunciadores de atropelos aos pilares do Estado de Direito Democrático que, entretanto, uma hipotética reforma da Justiça, feita em colaboração com todos os partidos da oposição, tenderá a diluir.

Se os partidos da oposição envolverem-se neste jogo do ADI, sem que este, atempadamente, se redimisse de todos os atropelos às regras Estado de Direito Democrático que cometeu estariam, consciente ou inconscientemente, a legitimar estas ações em nome da tal reforma de Justiça.

Neste processo todo, só tenho pena, que, um ato de cidadania, tão invulgar entre nós, que permitiu que um trabalho extraordinário, relacionado com subsídios para a reforma do nosso sistema de Justiça, que tive a oportunidade de ler, realizado pelo Filinto Costa Alegre, Celiza de Deus Lima e Adelino Pereira, cidadãos a quem nutro o maior respeito e admiração, intelectual e profissional, esteja a ser utilizado como o principal instrumento de branqueamento aos atropelos às regras do Estado de Direito Democrático, que o poder vigente foi cometendo ao longo dos tempos, quando, pelo contrário, deveria servir de âncora aos propósitos de uma verdadeira reforma da Justiça na nossa Terra.

Adelino Cardoso Cassandra