Enviada especial do nosso São Tomé

Idades variadas de Mulheres, repito, Mulheres e Homens. Brancos como eu e pretos como nós. Todos santomenses, fora e dentro do País. Nos últimos dias, recebi feedback de Octávio Bandeira – a quem aplaudo – pelo convite para participar no dia 17 de Novembro, pelas 19:07 num direto do Informar com Verdade. Mais de 3000 visualizações de uma longa entrevista dedicada aos temas: Aspetos sociais (na sociedade) santomense; o futuro de crianças e jovens; os pilares para o desenvolvimento económico na vertente saúde e educação e a conjuntura política atual em STP.

