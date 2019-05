Deuses e Demónios no Turismo de São Tomé e do Príncipe

Quando os Deuses Choram os Mortos e os Políticos (maus) se aproveitam disso

Que Turismo? Que segurança? Que barcos? Que praias?

Confesso que há dias em que tenho vergonha de ser santomense. Tenho vergonha das autoridades santomenses. E pior: tenho asco de (alguns) homens santomenses. Que sociedade animalesca estamos a construir? Como é possível que este mágico e belo País, paupérrimo – abaixo de pobre – mas sustenta-o a beleza única – seja um dos 10 destinos turísticos, mais belos, a visitar, tenha a segurança esteja nesta vergonha? Que beleza? Então um homem já não consegue controlar os seus instintos sexuais? Somos bichos? Ou somos animais que devem estar enjaulados? Gostava esse jovem homem, como outros tantos, de ser humilhado e de ser abusado de igual forma? Sabe esse animal o que é ser respeitado e respeitador? Isso não tem que ver com a pobreza ou a riqueza. Ser educado – não é ter grandes ou poucos estudos – mas antes saber que não abusamos dos corpos dos outros seres humanos. Sem consentimento.

Não roubamos, com recurso a arma branca, o que não é nosso. Não ameaçamos com catanas. Não mexemos no que é o corpo alheio. Preferia morrer à catanada que ser abusada por animal desses. SEU ANIMAL. Não pertence a esta terra. Sobre o Turismo: senhora Ministra, está a espera de quê para acordar? Que as pipocas nasçam na água salgada? Que as Sereias desçam do Céu e os Anjos do inferno? Ainda não tinha percebido que, tratando-se de um destino eleito, deveria a sua senhoria ter a perspicácia de ativar as forças de segurança – que bebem nas barracas à socapa porque nada têm com que se ocupar – e proteger os turistas –que vão correr norte a falar o pior de São Tomé – com razão de um destino miserável? Depois do Incidente? Que ativou? Chamou as forças a patrulhar as praias ou ficou tudo na www.mesma.st ? Basta-nos a vergonha – falo deste porque este é o meu país de berço – de ter homens machistas iletrados e escravizar as mulheres com lavagem de roupa no rio, panelas e filhos, vivendo à custa delas e da sua suja poligamia.

Quando vai acordar? Sabe, em vez de atacar o Príncipe, proteja a ilha principal – o destino – lhe garanto que esta miséria não aconteceria jamais na pequena ilha. Jamais! Quanto aos barcos, deixo o alerta ao Ministro da Economia: o espelho partiu-se e a imagem de STP jamais será recuperada. Além da Malária com a falta de conhecimento na forma de comunicar saúde pelo Ministro da tutela, agora temos um Ministro da Economia, que transportes que matam pessoas? E outros que ardem no porto? Consideram de justiça atacar tudo e todos com uma Justiça absolutamente injusta de julgar antes de chegar ao Tribunal com o processo de investigação?

Porque será que tenho a certeza que o ESTADO falhou completamente o seu papel de regulador e fiscalizador? Se os barcos não reúnem condições, é SIMPLES: IMPEDI-LOS DE NAVEGAR. A responsabilidade é do Estado. Que permitiu, repito; PERMITIU, que continuassem, que permitem que passem carga para os aviões seja da TAP ou STP Airways à “socapa”. Bem vejo como funciona o esquema de cargas. E Naturalmente, poderá ter sido a origem de excesso de carga. Além do numero de passageiros – garantidamente – respeitado.

Enraizámos uma cultura vergonha de esquemas de pequena corrupção, do pequeno desvio, do pequeno furto. Isso terá uma consequência ainda mais nefasta do que aquela que vivemos atualmente.

A imagem que estão a passar – de dentro para fora – do País, tem gerado o pagode internacional.

Ou mudamos – todos as políticas – ou as políticas externas viram-se contra o País. Não foi ingenuamente que me associei em defesa da Liberdade e defesa de democracia, contra o que se avizinhava com o ex Primeiro Ministro. Apoiei (apenas) Jorge Bom Jesus. E esse apoio – sabe apenas ele – começou em Fevereiro de 2018. Nem ele nem ninguém sabia que ele seria o próximo Primeiro Ministro. Mas não apoiei figuras do passado de homens que envergonham o MLSTP-PSD como um Posser, um Branco ou um Vaz.

Os dois primeiros já deveriam estar a descansar e cuidar as suas fortunas e netos. Não acredito neles. Assim como não acredito nas suas candidaturas à Presidência. O terceiro os seus interesses em Angola. Nunca seremos a 19º Província. NUNCA. Esses homens representam o passado no seu pior. Precisamos de reciclagem política. Precisamos de valores limpos. Precisamos de políticos NOVOS E LIMPOS.

E não de gente que use a política para aproveitamento pessoal, obriga a inclusão dos filhos como se isto ainda fosse uma Monarquia ou um Feudo deles. E menos na defesa da melhoria da sociedade. E os resultados estão à vista: Não investimos na formação dos jovens, não investimos nos valores, não investimos na educação, não damos moral. Resultado: as meninas não são respeitadas. São tratadas como cães. Escravizadas. Usadas e abusadas sexualmente e isso não importa. É mais uma criança que vai parir outra criança. Aliás: até os políticos velhos ainda (polígamos!!!) continuam a procriar desmesuradamente.

Em nenhum país verificamos este tipo de poligamia. Apenas em São Tomé e Príncipe. E tenho vergonha. Isto não acontecia há 3 gerações atrás. Quando eu morrer, deixarei um São Tomé mais miserável do que aquele em que nasci e em que a minha avó preta me abraçou. Vivemos numa terra racista. Tenho vergonha e desprezo pessoas racistas. A educação passou a deseducação. Os valores passaram a desvalores. Perdeu-se o norte. E Perdeu-se o Sul. Por partes: é sempre

Existem Deuses e Diabos por todos os lados e os mais recentes aparecem de Relações (Inter)nacionais: tentam impor ao nosso País, vindo da mão de um Juíz, reformado por doença, uma falsa organização internacional e, perante o processo de investigação pelas autoridades, classificam funcionários do MNE como desconhecedores. Mas que falsos cônsules gerais ou incompletos, ibéricos ou parisienses, de pasquins bobos e ridículos de facebook, emigrados no deserto frio de países europeus – sabe-se lá a viver de quê – que se acham na (des)graça de dizer as maiores alarvidades, considerando considerando-as sentenças de informação digna. Não são. Não passam de pasquins de redes sociais. Usam-se mensagens privadas em redes sociais.

Atacam-se – recorrendo a mensagens juncosas de antigos juízes – sobre processos de judiciais em curso – para favorecer uns contra os outros. O meu interesse é nacional e não aceitarei – em circunstância alguma – que alguma vedeta se alvitre entrar com pseudo acordos sede, de organizações não governamentais fazendo-as (pas)assar por OI da vida. É verdade. Somos pretos. Mas não somos todos burros. O País tem um Ministério dos Negócios estrangeiros e diplomatas com capacidade reconhecida. E relações bilaterais estabelecidas. O país é nosso. É Pobre. Mas não é para ser islamizado ou achinesado de forma destrutiva.

A vergonha está ao nível sujo da poligamia e da língua. Não se sabe escrever e o que se escreve corresponde ao nível vergonhoso dos insultos pessoais. O nosso país desceu ao mais baixo nível algum dia imaginável. Não pode continuar. A credibilidade não passa por pedir esmola e continuar a desviar fundos públicos ou fingir que angariamos fundos para o país, quando esses alegados investimentos (IDE) caem em saco roto. E na maioria dos casos – veja-se o diferendo da Banca e do caso 30Milhões de dólares. É que, meus caros santomenses, os Demónios dos favorecimentos e interesses sempre foram destinados a 5 famílias, ao longo de anos e anos.

Os mesmos usufruíram de exploração do processo de nacionalização e – literalmente – furtaram, falsificaram documentos, transferiram Roças da família X para determinados Demónios. Pois é: vai haver uma mudança. A credibilidade vai ter que acelerar. A criminalidade ser abatida. E as forças de segurança aumentadas. Sem formação e educação não haverá turismo. E menos ainda investimento. Mas não será à custa da Cerveja nem dos Monteiros nem dos Xavier.

Porque se um – dizem fez negócio com o ex PM Patrice, e pediu empréstimo ao banco e gerou emprego, o outro desviou fundos do MPLA carregou-os e alimentou os sorvedores de dinheiro do MLSTP- PSD. E infelizmente, Jorge Bom Jesus, está a ver o barco navegar, sem se misturar. Caro Ministro Oscarito e Ivete Lima, é tempo de dar nome à justiça e limpar a sujidade nas estruturas. Já cega, deveria ser a justiça. Enquanto suja é a sua atuação.. e nem um passarito fica em São Tomé. Ver para crer…

Isabel de Santiago