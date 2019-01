O Rei Mago e o Black&White Economic Empowerment

Ano Novo, vida nova. Espera-se de São Tomé e do Príncipe que os Velhos, carregados de esquemas corruptos e – pseudo– políticos – de tão baixo nível, ao ponto de se agredirem verbal e fisicamente, como na última Comissão Política. Posser&Amado: a vergonha do primeiro pedir ao Lider do seu partido que o Estado intervenha no caso Rosema. Ao que isto chegou! – livre-se o Governo de ingerir no caso. A Deus o que é de Deus, aos Homens o que é dos Homens. Refiro-me à Justiça e não a mais baixa forma de corrompor. Porque já existem vários níveis de corrupção. Afinal, todos, repito, todos os partidos políticos, foram financiados pelos atuais donos da cervejeira. Dois irmãos com perfis diferentes. Paga o justo pelo pecador.A tristeza continua, o nível cada vez mais de rodapé . Numa obra enormemente recomendável, Tom Burgis (TB), jornalista do Financial Times investigou a corrupção instalada nas capitais africanas, com Luanda em grande destaque. Fala-nos dos “senhores” da Guerra, oligarcas, multinacionais, contrabandistas e o roubo (porque envolve violência e morte) da riqueza africana. Que deveria ser do Povo, mas é destes homem(zinhos). A isto Tom Burgis designou de BEE – Black Economic Empowerment. Acrescento Black&White Economic Empowerment.

África é o continente mais pobre do mundo – e também o mais rico. Embora concentre apenas 2% do PIB mundial, alberga 15% das reservas de petróleo, 40% do ouro e 80% da platina. No seu subsolo jaz um terço das reservas minerais do planeta. São Tomé e o Príncipe não tem nada (Graças a Deus!) destas riquezas. Mas o que poderia constituir a salvação do continente é, pelo contrário, uma maldição. O jornalista do FT que foi durante anos correspondente em África, fez um relato poderoso das complexas teias de relações entre o crescente poder chinês, a corrupção das elites africanas e o delapidar do património natural das nações do continente. Hoje, Angola ostenta a terceira maior economia da África subsariana, depois da Nigéria e da África do Sul. Luanda figura consistentemente no topo das cidades mais caras do mundo para estrangeiros, à frente de Singapura, Tóquio e Zurique. Onde – vergonhosamente – 95% da população passa fome e 5% esta acima do extremo da riqueza. Esperemos que João Lourenço não faça (apenas) propaganda política. È bom ver políticos detidos e condenados por tráfico de influências e de corrupção. De A a Z a Africa que é nossa começa a tomar um rumo diferente.

Nos últimos meses, tenho recebido muitas mensagens de apoio de vários santomenses – cheios de medo de represálias – militantes do PCD, do MLSTP-PSD e do ADI. Uma tocou-me especialmente. “Parabéns pela Coragem e frontalidade. Faz-nos falta pessoas com coragem para criticar, questionar e dizer o que está mal. Faz falta uma cultura de solidariedade, transparência e meritocracia. Faz falta o cumprir dos verdadeiros desígnios da Democracia. E coloco-me esta questão: de que têm medo os meus santomenses? Porque me dizem que me fazem mal? Podem tirar o macaco da Selva. Mas nunca tirarão a Selva do Macaco. Este selva é minha e defende-la-ei – a partir do momento que fui chamada a esta missão – até ao fim.

Eu não fui e não sou militante de qualquer partido político, pese embora 3 dos vários existentes me tenha apelado a atividade de militância. As ameaças – que vinham antes da ADI – se ora provenientes do MLSTP PSD, revelam a pequenez – enorme – que já verifiquei de alguns políticos.

Se no meu anterior artigo, muito lido e comentado, afirmava que é difícil compreender os eternos esquemas, os compadrios e a eterna, e…tão, mas tão cansativa desonestidade, agora, perante a deslocação da representante do Banco Mundial, não compreendo a ausência da MNE – que deveria liderar diplomacia Económica e não deixar – literalmente – nas mãos dos piores exemplos de gestão financeira e do Orçamento (que não é do Estado), mas que é doado para ajudar os pobres e reduzir a pobreza do meu País.

Primeira medida? Extraordinário! 70% da população (que com idade abaixo dos 30 naos) vai toda formar-se na Escola de (pseudo) Turismo que o White quer dedicar à filha. Onde cheira a dinheiro fresco, cheira a BEE. Black and White Economic Empowerment que caraterizou a obra de Tom Burgis. Nem todos os negros, na nossa África, enriquecem roubando (quando matam), ou furtando quando desviam, os fundos para ajudar pobres. Olhem para a Casa dos Pequeninos. Onde sou Embaixadora e para onde angariei muitos milhares e onde – se não for denunciado – a direção leva meninos ao Feiticeiro de Agua Izé para tratar “Tinhae”, Sarna. Foi preciso pedir a ajuda à equipa de Valle Flor. Financiada 100% pelo Governo Português. Não precisamos de propaganda para dizer o que tem sido feito. São meninos abandonados pelas famílias e ou retirados. Ajudem a Caritas e não as direções. É nestas crianças que andam a pé e a quem não ensinam cuidados de higinene. Fazem horários completos e não aparecem lá. Isso é investigar a pobreza. E o Bispo D. Manuel e a Igreja não tem mãos a medir a tanta pobreza.

E a Agricultura? E as Pescas, e as indústrias derivadas? Francisco Pardal Ramos? Nada a dizer? O PCD não interfere?

O Mago Osvaldo tão sorridente, até arrepia. O que faz White, que nem faz parte do Executivo – nem é o Grande Poeta Moçambicano grande amigo de Mia Couto, na importantíssima reunião chefiada – deveria ser ao mais Alto nível – pelo Primeiro Ministro e não por aprendizes de feiticeiro, que aprenderam a enriquecer à custa da pobreza? Para isso, só Precisaram de um Povo, de um território. E de um falso poder político. O Rei Mago White, com idade de reforma, não se encosta à sombra da bananeira, ou do coqueiro. Sequer para guardar o seu menor filho. Nada lhe chega. A que propósito pressiona o Governo – ou será compadrio do Mago Osvaldinho? – para que a sua Delfinzinha siga Instituto do Turismo? Correndo com o atual diretor, que deveria migrar – com a nova lei – para o Instituto? Ou outros não são válidos? Lá porque a “jovem” é filha de White, e a transportadora aérea lhe quer tirar a liderança da delegação em ST, já preparada para a sua amiga, engrandece rapidamente o curriculum para deixar de ser dos aviões para passar a ser dos galeões? Que percebe de turismo e atração de investimento? Ou discutimos aqui a autonomia Administrativa e melhor, a financeira? Ai White, White Branco Branquinho, dos negócios opacos: larga a galinha do ovos. Secou. Deixa o Povo melhorar as condições miseráveis de vida. Deixa os jovens membros do Governo brilhar. Combater a pobreza não passa por criar uma escola de Turismo White. Povo cansou-se de primos filhos tios irmãos cunhados genros sobrinhos netos e quejandos. O Povo, na sua generalidade, tem laços de parentesco. Ê ná cigá zá?? Foi devido a tanto enriquecimento ilícito que construiu um vasto património imobiliário e, até a TAP paga por isso.

E onde para a Maga Maior? Não deveria estar à direita do Primeiro Ministro? Porque não defende a Diplomacia Económica? Ou o importante é ir ao Brasil e viajar em classe executiva à custa de um país em bancarrota e sempre de mão estendida? Como pretendem combater a pobreza? Aumentando a riqueza destes políticos? Que faz o Branco e o Vaz na reunião? Parafraseando o Tom Burtis, autor de Pilhagens em Africa (recomendo) o BLACK ECONOMIC EMPOWERMENT, (BEE) tem-se aplicado, cada vez mais, a São Tomé. E no Príncipe. Sobre este fica para o próximo artigo. Só que não roubam as riquezas (naturais) ao país. Pior: pedem a ajuda aos Países e enriquecem. Senão vejamos: quem eram estas pessoas antes da independência? Como ficaram – tão depressa – tão BEE? Para eles combater a riqueza, desculpem, a pobreza, é aumentar o património individual de cada um. Não vejo as mulheres destes homens – pseudo políticos de costas vergadas, todos os sábados, ás 6 horas de relógio, nas margens dos nossos rios, cada vez mais poluídos pelo, a lavar roupa de uma semana. Sim! Para eles isso é digno. Para isso as usam para caçar votos. Não! Isso é para os pobres, digo, as escravas. Que servem os gostos e apetites dos homens polígamos e servem de criadas a lavar roupa e a cozinhar debaixo de fogo. É preciso usar essas mensagens e imagens para pedir massa aos brancos, à ajuda internacional. Mas os importantes Ministros – já são importantes de novo – viajam em executiva. Não perceberam ainda que o MLSTP PSD está cheio de velhos cansados que se digladiam – lembro o triste episódio na Comissão política do MLSTP PSD – que em Mago.

Se NÓS – eu acreditei em Jorge Bom Jesus – os que nos juntámos para repor a democracia, sem pedir nada (os santomenses não estão habituados a estes valores), expulsámos Patrice do Poder, tenho vergonha do que se avizinha. Não é bonito. Destronam-se santomenses porque são de outros partidos, continua a usar a Pobreza para enriquecer ilicitamente. Continua-se a usar a miséria a baixa literacia e subestimar a capacidade de empreender o dos nossos jovens. Afinal! Chatice, os nossos jovens são pretos. Não são Brancos e não filhos de políticos de “nome” – desde a independência – porque antes, eram comuns mortais, como nós. Só que somos diferentes, não somos todos iguais. É por essas e outras, que dentro de uns meses (aos 12 decorridos) teremos de novo eleições e, antes disso, cairá o Governo e PCD irá liderar.

Nova Afrogeringonça nascerá e a culpa está na mão de quem não teve coluna vertebral para dar um murro estridente na mesa e dizer: Basta de pilhagem em São Tomé e no Príncipe. Basta de Pilhagem na minha, repito, minha África.

Isabel Santiago

Diretora do N’Dependenxa e Investigadora e Regente de Comunicação em Saúde, Profª Convidada no I Medicina Preventiva e Saúde Pública, Faculdade Medicina Universidade Lisboa.