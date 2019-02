O meu relógio da China

Este relógio de parede foi adquirido há 43 anos. Fez parte do primeiro lote de mercadorias fornecidas pela República Popular da China após a proclamação da independência de São Tomé e Príncipe.

O relógio sempre funcionou bem até há pouco tempo, desde que se lhe desse a corda de tempo em tempo. Apesar duma queda de cerca de 3 metros, devido a falta de cuidado de um dos meus filhos, que resultou no estalar do vidro do mesmo, resistiu e não deixou de funcionar. Ficou parado quase 7 anos devido a minha ausência no Pais mas depois do meu regresso e acionando o respetivo mecanismo de corda, continuou a funcionar e a emitir horas certas e as respetivas badaladas. Nunca avariou.

Há cerca de 10 dias, o relógio da China, como lhe chamamos lá em casa, deixou de funcionar. O anúncio foi feito pelo Lucas, meu netinho de 6 anos que contava sempre com o sino do relógio para se orientar no horário do almoço antes de ir para a escola que fica há algumas dezenas de metros da nossa casa.

A voz melancólica do Lucas fez-se sentir dizendo: – Nando, o relógio da China parou. Ele sabia que não era uma situação normal porque viu-me a dar a corda ao relógio no dia anterior. Portanto, a causa não podia ser falta de corda. O Lucas prosseguiu dizendo: – Como vou orientar agora para ir para escola? Tive que tranquiliza-lo dizendo que iriamos encontrar outro mecanismo para resolver o problema.

Não só o Lucas ficou triste, mas toda a gente lá em casa porque, este relógio, para além do seu valor afetivo, tinha uma grade utilidade, pois, o tocar do sino era ouvido a distancia, em toda casa e no quintal.

De imediato, peguei no relógio e levei-o para o senhor Miguel meu amigo relojoeiro de longa data. A primeira avaliação feita por ele deixou-me tranquilo. Ele dizia-me – Há possibilidade de reparação do relógio.

Como combinado, no dia seguinte voltei ao relojoeiro para recuperar o objeto sem ter a certeza de que o mesmo pudesse ter solução.

Foi-me dado uma agradável notícia: – Senhor Simão o seu relógio já está reparado… E o relojoeiro prosseguiu: – Não houve nada de grave, apenas precisava de limpeza. – Ele ainda tem muitos anos de vida…

Não imaginem a satisfação que me transbordou no rosto e também lá em casa quando souberam que felizmente podiam ainda contar com os benefícios do famoso relógio que já fazia parte da família, pois, este objeto está lá em casa antes do nascimento de todos os meus filhos. Por isso é que a sua avaria causou uma situação deprimente lá em casa.

Decidi partilhar essa pequena história com os meus amigos, porque para além de pessoas, também animais e objetos de estimação com os quais convivemos e utilizamos por muito tempo, causam-nos tristeza e perturbação na nossa rotina, quando por alguma razão deixamos de contar com eles.

Outra ilação que se pode tirar neste caso é a afirmação errada de algumas pessoas de que todos artigos da China não prestam. Essa história vem desmentir essa afirmação.

Fernando Simão

Fevereiro/2019