Mina kiá e os estorvos dos paizinhos

A vida, muitas vezes, empurrada pela condição social de extrema pobreza, desabriga-nos, deixando-nos numa realidade caliginosa e lastimosa. Só, absolutamente só, um facto: mina kiá, uma realidade que, quase pensada, não foge aos incontornáveis empecilhos – ou barreiras – dos paizinhos: trabalhos quase escravos (tendencialmente infantis), abusos sexuais, violências verbais, físicas e psicológicas. Certo é que esta lista não se esgota nestas mencionadas situações de indefensabilidades que, normalmente, facejam uma mina kiá; há mais e, esmiuçadamente, conhecemo-las. Aqui, só alistamos alguns dos lances mais ou menos intensos.

Ora, mina kiá trata-se de uma criança, frequentemente menina, criada em casa de outras famílias. Comumente, as tais famílias pertencem às classes médias ou altas – os cognominados nguê gôdô, ricaços; e têm ou não laços de afinidade com a referida criança. Uma situação paradigmática, vejamos.

Há tempos, houve um caso que fumegou e, depois, enfumaçou: uma destas famílias, necessitando-se de mão-de-obra “módica” para os serviços domésticos, encontrara numa daquelas «escravinhas hodiernas» uma lustrosa solução. A menina tinha onze anos, vivia numa zona periférica – era roceira, como tem sido pretendido – e a sua família pelejava contra uma vida de extrema pobreza. Pois bem. Diante desta mísera realidade, a outra família, a dos ricaços, prometera ajudá-la com os estudos, caso fosse viver com eles – porém, a expressão mais justa talvez fosse “trabalhar” para eles. Mas, tudo isto não passara de importe para que a menina saísse do seu berço. Como diz o Povo e bem-dito: «só pensar assim não resolve, porque de boas intenções o inferno está cheio», aquilo que a família não almejava acabou por acontecer: a menina foi desvirginada – tal como acontece nas maiorias dos casos – pelo “o paizinho”, o chefe da casa onde passara a domiciliar-se. Com as promessas todas pagas, evidentemente.

Todavia, o que estava em causa não era o estipêndio pela acção realizada do esturpador; era o ato – abuso sexual de menor – que foi enfumaçado, subordinado, e a justiça ter permanecido com as mãos atrofiadas, tal como tem sucedido noutros cenários. Mas, o pior são as nebulosas paisagens da vida que ela – ou elas – sempre terá(ão) de visitar: as consequências da peçonhenta experiência emocional desagradável, os abalos – os traumas – que as acompanham por resto da vida.

Mais: agora, aos dezoito anos, aquela menina já não estuda, está na sua paupérrima realidade e tem um filho. Sentou-se, portanto, em cima dos sonhos, acenando à vida que passa, levando-lhe apenas a esperança do dia-a-dia – a sobrevivência.

É natural que haja casos excepcionais de sucessos, com nódoas de felicidades. Porém, sem nos posicionarmos em pódios defensivos, claramente, está à vista que a história de mina kiá é até hoje um dos maiores celeiros de violações sexuais no nosso país, quer no seio das próprias famílias – pelos padrastos, tios e primos – quer nas tais famílias encapuçadas de paizinhos (ou de padrinhozinhos), tal como vimos – um dentre vários casos afamados. E, a prova desta afirmação reside, sobretudo, nos episódios que a sociedade nos tem espelhado. Por isso, a pergunta, que anda em busca de resposta, é esta: de quem é a culpa, afinal? O silêncio das famílias vilipendiadas? Ou, a maldade dessas pessoas que se aproveitam da posição alta que têm na sociedade, quando deviam fazer o bem? Boa reflexão.