Deuses e Demónios na Saúde pública de São Tomé[1]

Existem, definitivamente, DEUSES E DEMÓNIOS em São Tomé e Príncipe. A malária voltou a mostrar as suas garras em forma de mosquito fêmea e a questão que se coloca é a seguinte: Como é possível comunicar o pânico e prejudicar o País, como aconteceu dia 24 de Fevereiro de 2019, domingo, 20h43 – com uma audiência de 1 110 000 pessoas a ouvir e ver o Jornal das 8 em prime-time?

Um milhão, cento e dez mil pessoas viram o Jornal das 8, na TVI – em Portugal no passado domingo. Por sinal o jornal de informação mais televisionado do país, com maior audiência. Ou vai a bem ou vai à força. STP tem andando a brincar às políticas e aos políticos. Apelo ao Senhor Primeiro Ministro que, por razões de saúde pública, chame a si, a gestão do dossier. É inaceitável passar a imagem triste, com uma notícia de alarme, de que STP e as suas autoridades – perante 300 novos casos de malária –pelas 20h443 minutos – precisamente – através da pivô do Jornal das 8 da TVI, Judite Sousa, lança a bomba atómica: “as autoridades de saúde de São Tomé e Príncipe estão preocupadas com os novos casos de malária e compromete-se a concretizar um plano de contingência para o controle da malária com mais verbas, para investir em formação de profissionais e novas infraestruturas”. Inaceitável a forma como a notícia foi lançada pela jornalista com uso de imagens das pesquisas desenvolvidas no Instituto de Medicina Molecular da minha Faculdade de Medicina, mas pior, a fonte!, as autoridades de São Tomé e Príncipe. Como é possível?

Meus senhores: é por situações idênticas que a credibilidade cai sempre na rua da amargura. Desde quando se comunica que se Compromete a”??? Se quer concretizar, já que o território nacional se insere na rota encarnada considerada mais perigosa nesta específica endemia, deveria aplicar, mal assumiu a pasta, a concretização e aplicação da atualização do plano de contingência e de crise em vigor para o controle da malária.

Mais verbas? Mais para investir em formação de profissionais?? Já chega destes filmes!! É dever, regra capacitar, sair dos gabinetes e ir ao encontro das comunidades, enfermeiros, médicos e até o senhor Ministro!!! E explicar às pessoas a importância de continuar com os PLANOS DE PULVERIZAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA, de modo a assegurar as suas e novas infraestruturas parcas, e com mas condições de higiene, mas que previne novos casos.

É isso que esperamos de si Senhor Ministro. É isto que ensino aos meus alunos

PCS: PA + MC + PRd = GS (PCS Plano de Comunicação em Saúde; PA Público Alvo; MC Mensagem Chave; PRd Produto; GS Ganhos em Saúde).

Através deste Plano de Comunicação em Saúde evitamos novos casos de e consequentemente possíveis novos casos de mortalidade infantil, possíveis novos casos de mortalidade materna, possíveis novos casos de morbilidade causados pelo sofrimentos atroz desta famigerada doença. Mas tão feroz como esta feroz doença é a mortalidade da doença que esta notícia vai causar com o milhão, cento e dez mil pessoas de várias origens (especialistas de saúde e profissionais e investigadores) ou outros que, não sabendo descodificar a mensagem, vão retaliar, sabe como senhor Ministro? Não é dando mais dinheiro para financiar as suas formações… Não! Não é isso, já que a OMS, na pessoa da Senhora Diretora Regional – e bem – deu o estatuto de país em desenvolvimento ao nosso país! É que os operadores turísticos vão sofrer, vão perder compras de viagens e os hotéis e unidades hoteleiras perdem potenciais, tudo graças á falta de visão estratégica de quem pensa que sabe tudo. Sabe tanto que até pensa que sabe como certo o que está errado. E o que deve ser feito é acionar o Plano de Comunicação em Saúde e o empoderamento dos cidadãos santomenses as pessoas Senhor Ministro! As pessoas!!! – dar-lhes conhecimento e poder de saber – no sentido da Prevenção da Malária. Sabe o que está em causa? A vida deles! E não a formação dos médicos e muito menos as infraestruturas. Mais do mesmo, formação, formação. Para não saírem das cadeiras.

Mudar o paradigma errado. É necessário mudar o errado paradigma e quem o desenhou. Há quantos anos não é atualizado e porque razão se instalou o alerta de 300 novos casos a um milhão, cento e dez mil pessoas que em Portugal assistiam ao Jornal das 8? Sabe, a informação existe. E é rigorosa. E não é esta a forma de comunicar cries em saúde, muito menos à comunidade internacional. Esse pseudo conservadorismo ou híper-egocentrismo com chamada de atenção vai ter um custo, superior ao custos resultantes de gastos com o tratamento das pessoas vítimas diretas destes 300 novos casos de malária ou paludismo.

Governo vai elaborar nova estratégia de combate e prevenção?

São Tomé e Príncipe foi – recentemente – fruto de melhorias de investimento da Saúde Pública e nas doenças transmissíveis e sobretudo na Saúde Materna – onde muitos cuidados ainda falham, mas a desculpa é: encolhem-se os ombros e afirma-se isto é África. Mas não é a minha África. A Africa que sonho, apesar do que desejo e desenho em programas de formação. Nos médicos que ajudo a formar – até jovens santomenses – que rejeitam qualquer hipótese de regressar, depois de formados. Não há qualquer interesse. Não há qualquer sonho. Enquanto não houver um espírito de modernização, de mobilização, de mudança de paradigma, não conseguirão trazer os quadros formados nas grandes escolas da Europa, com conhecimento incomparavelmente mais avançado.

Às 20h43m, um milhão cento e dez mil pessoas viram o Jornal das 8 da TVI. Esse é o impacto da triste ideia de comunicar malária, sem saber ler sem saber escrever. O Chefe de Estado Português foi convidado a visitar o País por ocasião do aniversário das comemorações da expedição de Sir Arthur Stanley Eddington à ilha do Príncipe, para confirmação a Teoria da Relatividade de Einstein em 1919. Acreditam que ele irá, depois desta triste notícia? O turismo vai sofrer cortes com a compra de viagens. As pessoas aumentam o medo, “…que é justamente o que o medo quer.! (Alexandre O’Neill) mas considerando que a doença da malária não tem cura e o sistema de saúde em STP é uma falácia: o que nos resta???. Agradecemos a triste ideia de comunicar sem conhecimento, sem a humildade de consultar especialistas de comunicação em saúde (de forma gratuita) o regresso da malária, causando o alarme – fora da comunidade – quando o que deveria – era estabelecer – imediatamente o PCS – Plano de Comunicação em Saúde, que não é exatamente a brincadeira de mais formação dos profissionais de saúde e mais brincadeiras de infraestruturas. O Mosquito sempre existirá. E o que se espera de si, é o empoderamento das pessoas, das pessoas, dos jovens, dos estudantes, das palaês, das mães, dos vendedores, dos agricultores, dos públicos alvo em risco, criando mecanismos eficazes de educação em saúde para as populações, não dos profissionais senhor Ministro. São as pessoas que me interessam, aliás: graças e elas enveredei por esta causa. Doa a quem doer, custe o que custar.

Isabel de Santiago

[1] diretora do N’Dependenxa e Investigadora e Regente de Comunicação em Saúde, Profª Convidada no I Medicina Preventiva e Saúde Pública, Faculdade Medicina Universidade Lisboa.