São Tomé e Príncipe e a “Iniciativa Cinturão e Rota”

Teve lugar na semana que findou em Pequim o Segundo Fórum da Iniciativa Cinturão e Rota que juntou na capital chinesa Representantes de mais de 100 países e Organizações Internacionais, dentre os quais cerca de 40 Chefes de Estado e de Governo, incluído o Secretário Geral das Nações Unidas, a Directora Geral do Fundo Monetário Internacional.

A Iniciativa Cinturão e Rota, ICR, também conhecida como a Nova Rota da Seda (em inglês como “Belt and Road Initiative” com a sigla “BRI” ou ainda como “One Belt One Road”, sigla “OBOR”), é uma iniciativa lançada em 2013 pelo Presidente Chinês Xi Jinping como contribuição da China para uma Nova Ordem Económica e Política Mundial.

Ela é apresentada pelas autoridades chinesas como sendo uma inciativa para o desenvolvimento e cooperação económica pacífica entre as nações e povos, como sendo “uma estrada para a paz, prosperidade, abertura, desenvolvimento e para a inovação”, promovendo uma globalização económica mais aberta, inclusiva, balanceada e benéfica para todos e que não pretende excluir nenhum país em função de ideologias. A iniciativa, ainda segundo a China, não é uma Aliança geopolítica ou militar, todos os países seriam benvindos para se associarem a esse processo. A ICR é a maior inciativa global do Século XXI.

A ICR seria uma iniciativa de longo termo e baseada num espirito de respeito mútuo, consultas em pé de igualdade entre os participantes, abertura, inclusão e benefícios recíprocos, mediante cooperação nas mais diversas áreas como as infraestruturas, capital, tecnologia, mercados entre outras, tendo como principais componentes a coordenação de políticas, a conectividade de infraestruturas, o livre comércio, a integração financeira, a promoção de laços de proximidade entre pessoas e povos. Ela visa ligar por terra, mar e ar, países e economias da Ásia, Europa, Médio Oriente, África, através de transportes, nomeadamente, linhas férreas, estradas, pontes, pipelines, portos, estações de produção de energia e telecomunicações.

De acordo com o relatório “Iniciativa Cinturão e Rota – progressos contribuições e prospectos” preparado pelas autoridades chinesas para o Segundo Fórum da ICR, até Março de 2019, 124 países e 29 Organizações Internacionais já assinaram documentos de cooperação no quadro desta Iniciativa. No quadro iniciativa Cinturão e Rota, a China envolveu até hoje montantes financeiros na ordem de 90 bilhões de dólares americanos enquanto que os seus bancos já emprestaram entre 195 e 296 bilhões de dólares. Mas não é apenas de dinheiro que se trata pois que ainda nesse quadro a China e outros países realizaram em conjunto trocas diversas no domínio cultural, nomeadamente, das artes, festivais de cinema, musica, exposições culturais, feiras de livros etc.

E São Tomé e Príncipe?

Esta iniciativa pode ser uma oportunidade para o nosso país. Devemos colocá-la na nossa Agenda de Desenvolvimento e convocar a todos, as autoridades governamentais, a sociedade civil, e em particular a comunicação social e as instituições universitárias do país para estudá-la em profundidade, interagir com instituições pertinentes e ver se é pertinente para os nossos interesses, e, caso o seja, ver como é que o país se pode posicionar e eventualmente se inserir da melhor maneira nesse grande desafio que pode efetivamente conter oportunidades para mudar as coisas neste país pequeno, pobre e insular que tem na paz um dos seus activos intangíveis mais preciosos.

A sociedade civil, aonde destaco as Universidades, pode jogar um papel relevante, criando um espaço de debate e de intercambio de ideias. Vejo-as analisar essa experiência, promovendo estudos, discussão e, porque não, teses universitárias sobre o assunto, o que por si só permitiria abrir uma nova página ao nível do relacionamento global do país com o mundo.

No fundo STP, na minha humilde opinião, deve olhar para todas as novas oportunidades que se apresentem para promover o seu desenvolvimento. Aqui o meu ponto é que eu gostaria de ver as nossas universidades, enquanto centros do saber, se assumirem também como agentes relevantes na busca de alternativas de promoção do desenvolvimento da nação.

Enquanto nação, a preocupação com o desenvolvimento tem de ser de todos e de cada um de nós e cada um deve jogar da melhor maneira o seu papel, pondo o seu grão de areia para a construção dessa enorme edifício que é São Tomé e Príncipe mais desenvolvido onde haja lugar para todos.

São Tomé, 29 de Abril de 2019

Carlos P. Tiny