A verdadeira e-democracia

Em rigor, o que temos encontrado, ultimamente, nas redes sociais? Ana Canavarro resumia, com razão, o óbvio: “falta-lhe a humanidade…”. Numa opinião recente, no Observador, intitulada “Cidadania, redes sociais e e-democracia”, a autora situa a importância das redes sociais no desenvolvimento da cidadania, no envolvimento dos jovens na política e na e-democracia.

E constata esta importância: “novas formas de democratização de governos e de participação política através da tecnologia e da internet são necessárias, no seguimento da implementação de uma verdadeira e-democracia. Não apenas de uma forma incremental, mas numa perspectiva fundamental de estrutura”.

Os exemplos que aventa mostram que a implementação dessa “verdadeira e-democracia” tem-se deteriorado de dia para dia, também concordo. Nessa linha, a autora aponta alguns sentimentos expressos nos comentários que, hodiernamente, deparar-se nas redes sociais: “Comentários plenos de emoção, muitas vezes perpassados pelo ódio, sem aprofundamento gerado pela reflexão ou qualquer moderação”. Confesso, preocupado, que tudo isto me tem deixado siderado: o afloramento de comentários ou publicações sobre a vida política e/ou social, que incitam violência ou caluniosa, no nosso país.

Creio que todos nós somos mestres desta profissão, voluntária ou involuntariamente, acabando assim por ser comentaristas (ou elos da transmissão) dos acontecimentos envolventes, sobretudo quando se trata dos de pendor sócio-político – especificamente, no Facebook. O que não deixa de ser um belíssimo exercício para a retórica.

Porém, devo dizer que o que mais me impressiona é o encadeamento, a facilidade com que tais publicações (e comentários) têm sido apregoados, anexados a tamanhas desonestidades – não só na difusão das informações, mas também nos crescentes perfis falsos, os rostos ocultos, que têm surgido.

Por isso, todos recordamos coisas insignificantes que, contudo, têm vindo a semear divergências entre nós: os jogos de interesses, a luta pelo poder, a falta de bom senso, as divisões institucionais e/ou partidárias, o malabarismo de algumas individualidades, o ódio imperial, as injúrias infindáveis, e mais. Por exemplo, noutro dia li a opinião do Adelino Cardoso, “O Teatro pode acabar!”, e fiquei estarrecido com o cenário de divergências partidárias, apresentado ali como o reflexo das crises institucionais partidárias ou estatais reinantes no nosso microcosmo.

Durante a leitura de retrato do teatro pelo autor só me recordava das longínquas passeatas realizadas nas redes sociais, pelos infindáveis grupos e fóruns digitais, que, julgo eu, parecem autênticas rebeliões da facções. A pergunta que, necessariamente, se coloca é a subsequente: até quando tudo isto? Que lembranças são feitas da juventude de amanhã?

A verdade é que, enquanto homens que somos, a natureza, por si só, instala-nos numa e-polis (somos todos, socialmente, seres políticos, na medida em que nos preocupa a arrumação da nossa sociedade), mas o teto democrático, a liberdade de expressão (ou mais: as injúrias e violências), não aliena a nossa responsabilidade ou o nosso sentimento diante das ações consentidas.

Por isso, não podemos continuar a contribuir para a fomentação da paralisia democrática: temos que tomar a consciência, antes de mais, da verdadeira e-democracia, no reconhecimento da dignidade do outrem, tanto humana como religiosa. Quando uma ação maléfica é justiçada por uma outra, também má, deixa de ter razão: nenhum mal anula o próprio, só o bem.

F. V. Salvador