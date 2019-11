A caridade e a distopia

Para Rousseau, o homem é naturalmente bom, sendo a sociedade, instituição regida pela política, a culpada pela sua “degeneração”. Talvez devesse eu pensar que a humana pessoa é, por si só, boa; e também o é, sobretudo, quando o seu ato tende para o bem, bem sem favor. Ou seja, sempre que qualquer pessoa (ou coletivo de pessoas) é chamada a fazer o bem, e o realiza bem, nela resplandece aquele espantoso Belo criacional.

Por isso, parafraseando um amigo professor, podemos dizer que a intuição primeira que a humanidade manifesta é a intuição de algo ontologicamente positivo que constitui um absoluto e que coincide com isso que vai permitir construir o sentido do bem.

Pois é. Li, reli à lupa, as recentes notícias despontadas da Terrinha no Equador, sobretudo a epígrafe do jornal dos assuntos sociais, como, por exemplo, a Oficialização do Pagamento do «Programa Familiar».

Para quem ainda não o tenha lido, trata-se do aporte destinado as famílias são-tomenses mais indigentes ou em condições de extrema pobreza – são mais de duas mil famílias beneficiárias, sendo que cada uma receberá mil e duzentas dobras (equivalente a quarenta e nove euros) de dois em dois meses. Até aqui é, sem dúvida, um benemérito.

Porém, este abono não será só, absolutamente só, uma sombra de bananeiras para aqueles que se reconhecem estar em tempestade? Se aquelas famílias carecem, mesmo, de ajuda, por que não dobrar equitativamente aquelas dobras em mesadas (a redundância é propositada), ao invés do mês sim e mês não? Ou seja, porque não seiscentas dobras por mês?

Sem querer desfocar do gesto em si, que julgo ser de bom fito, isto parece-me uma apologia àquilo que, habituados, somos: dependentes. Aliás, diz-nos o ditado: “O peixe que dá a seu filho não valerá de nada se não o ensinar a pescar”. Talvez seja preciso que as pessoas percebam que estarem sentadas, com as mãos estendidas à semelhança de um mendigo, é acenar aos sonhos, é dilacerar a esperança. Em rigor, só pelo trabalho as pessoas se tornam dignas e se auto-realizam.

Mas, para que isso se encarne, há que se criar postos de empregos, e isto é o ônus daqueles que regem a polis e as prioridades para qualquer cidadão. Pois, se assim for, não importa a cor do logotipo de quem o promova, é digno de reconhecimento; se não, continuaremos abafados pelas mesmas perguntas: erradicação da pobreza, até quando? independência total, até quando? famílias em pobreza extrema, que futuro?

Ass.: Francisco Salvador