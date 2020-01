Sombras (ou ASSOMBRAÇÕES?) do Poder

Sombras do Poder,

O poder das sombras,

As assombrações do poder,

Estamos perante um complexo cénico feito mais de inventonas do que de intentonas, tendo como pano de fundo e palco uma libertação que mais não foi que uma substituição de prisões, de novas formas de subjugar e de submeter. Um cair da frigideira para o lume.

O mesmo enredo para personagens diferentes, numa dicotomia a preto e branco, bem representada aqui no documentário pelo recurso estético ao preto e branco, com o objetivo de acentuar a carga dramática e emotiva das situações trágicas vividas nos primeiros anos da pós-independência de STP.

Apesar da tortuosa retórica nacionalista, a independência não trouxe a esperada liberdade. Não trouxe o fim das arbitrariedades, da secundarização, da subalternização nem subjugação do cidadão aos caprichos do poder, agora não no redutor binário branco/preto e suas variantes, mas antes num:

reacionário versus revolucionário,

corrupto versus impoluto,

amigo versus inimigo do povo (sobretudo o perigosíssimo numigo mansu!),

supostamente abastado versus o desafortunado de todas as eras,

e, obviamente, homem novo e independente versus homem velho e condicionado pela nefasta convivência com o opressor colono e joguete do imperialismo internacional.

Havia que fazer tábua rasa do passado e sobre os escombros construir um novo homem, uma nova pátria sob o ad nauseam propalado e propagandeado lema “construamos com as nossas próprias mãos uma pátria renovada”. A renovada pátria tarda em aparecer e a dita velha pátria prossegue a sua via-sacra da destruição… com as nossas próprias mãos.

Com outros protagonistas, mas com o mesmo intuito de, pela via revolucionária nas intenções e muito reacionárias nas práticas, num recorrente tudo mudar para que fique tudo na mesma, STP permanece prisioneiro numa sucessão de líderes “salvadores da pátria” sem que isso se reflita numa alteração consequente e substantiva das práticas políticas e impacto positivo no nosso asfixiante subdesenvolvimento.

Sucedem-se, sobretudo no regime democrático, quase sempre bem-sucedidas no plano militar mas sem suporte político (sobretudo o externo), as tentativas de golpe de estado para, pasme-se, regenerar a democracia enfraquecida pela corrupção. Mas, na verdade, mais não são do que golpes de força para obter benesses pessoais e ou de grupos, como parece evidente nos depoimentos de Arlécio Costa.

A senda, como pudemos ver no final deste belíssimo documentário de Jerónimo Moniz e do Nilton Medeiros, ainda não acabou, continua, pois falta ainda abordar as famosas e não suficientemente esclarecidas tentativas de alteração da ordem constitucional, um eufemismo para golpe de estado, alegadamente ocorridas na, politicamente falando, escaldante gravana de 2018.

Este quadro de permanente instabilidade política, mesmo quando há governos autoritários ou maiorias absolutas sufragadas nas urnas, não é propriamente uma especificidade do novo estado independente.

A História diz-nos que, já nos bem longínquos séculos XVII a XIX, período de forte declínio económico e de um certo abandono por parte da Coroa Portuguesa, as ilhas experimentaram também muita instabilidade política e institucional, guerrilhas institucionais, quezílias envolvendo os poderes de então (o Governador, quase sempre português branco, o Clero e a Câmara). Nos dois últimos casos o equilíbrio de forças era muito variável e instável, sendo que na Câmara, por força da demografia, dominavam os negros, como nos deixou escrito o padre Rosário Pinto, um clérigo negro sãotomense.

É essa história quase 500 anos de participação política ativa, nos mais altos cargos na condução das ilhas, que tende a ser esquecida, para não dizer obliterada, por uma narrativa nacionalista que nos leva a crer que só após a independência os sãotomenses e principenses tiveram acesso à gestão política das ilhas. Esse erro crasso está na génese das incompreensões mútuas entre os jovens governantes da pós-independência e as reais aspirações da população em 1974/1975.

Na ânsia pela independência e profundamente contaminados por ideias e ideais com origem em outras geografias e pensadas para essas realidades, os jovens nacionalistas menosprezaram as idiossincrasias muito próprias do processo de colonização das ilhas (no sentido demográfico e não político do termo) e conduziram-nas para um beco sem saída, ao retorno a impasses políticos que mais não fazem que retardar e comprometer o processo de desenvolvimento.

Não são necessários grandes dotes de análise política para se perceber que aqueles que se atreveram a pensar numa alternativa ao programa totalitarista, na sua génese, do MLSTP pagaram muito caro esse atrevimento.

Não é obra do acaso que muitos dos visados nas primeiras ditas tentativas de golpe de estado fossem dirigentes, familiares de dirigentes ou meros simpatizantes da efémera FPL (Frente Popular Livre).

Não é obra do acaso que mesmo os que não foram presos sentiram-se apontados e não tardaram em, como se diz, pôr as barbas de molho, alinhando com o regime ou (como fez uma boa parte) procuraram outras paragens para refazer a vida.

Nesse aspeto o regime acabou por ser bem-sucedido na sua manobra para condicionar os perigosos saudosistas, pois sabiam que, apesar de toda a propaganda de desacreditação, a verdade é que, a FPL tinha um programa que melhor servia as reais aspirações dos santomenses em 1974.

Foi pena os seus promotores não terem acreditado mais nas virtudes das propostas que apresentaram e sobretudo não terem manifestado uma maior ambição política, deixando-se embalar pelo canto de sereia do MLSTP e das suas propostas radicais de assalto ao poder, que, vai-se lá perceber porquê, se insiste em dizer que eram os moderados.

Esse condicionamento é de tal ordem que ainda hoje e apesar das evidências as pessoas que ousaram criar a FPL ainda se mostram incapazes de defender que tinham uma melhor proposta para STP do que a apresentada pelo MLSTP.

Os processos golpistas tiveram, na verdade, início ainda nas vésperas da independência, quando o MlSTP se livrou, através de um golpe interno, dos incómodos, e ainda mais radicais, elementos da dita Cívica que, alega-se, pretendiam, à revelia dos acordos de Argel, conquistar a independência pela via revolucionária expulsando pela força o que restava da exaurida administração portuguesa.

O desconhecimento, real ou forçado, do nosso enquadramento sociopolítico explica muitas das crises que o país vem conhecendo. O foco no colonialismo como a origem de todos os males da sociedade fez com que as pessoas, aparentemente, sublimassem as divergências, as diferenças de opinião, na expectativa de que as desavenças radicavam exclusivamente nas manobras do colonialismo para dividir para reinar, abordagem que sempre me pareceu mal fundamentada, apressada, para não dizer despropositada.

Temos, de uma vez por todas, saber ajustar a forma de governação às caraterísticas próprias de uma micro sociedade insular, crioula, atlântica e africana num mundo globalizado e de grandes blocos geográficos político-económicos. Em STP a distância entre o governante e o governado será sempre muito curta, os segredos nunca serão segredos bem guardados, os boatos e panfletos farão sempre parte do dia-a-dia social e político.

Esse quadro exige dos governantes ou aspirantes a governantes uma capacidade ímpar de diálogo, mas também de distanciamento dos muito pertinentes interesses pessoais para serem capazes de decidir e explicar conscienciosamente as decisões tomadas.

Só a transparência, a clareza e a justeza das decisões poderão atenuar os ressentimentos, os sentimentos de injustiça, as acusações de corrupção, compadrio e nepotismo por parte dos cidadãos. O Estado, com mais ou menos liberalismo, terá sempre um peso muito acentuado enquanto empregador e investidor.

Pergunta-se: porquê, ou para quê, trazer agora estes assuntos, muitos deles já com o código postal do esquecimento, reabrindo feridas antigas que se querem saradas e, de preferência, sem cicatrizes.

Respondo que nunca é de mais revisitar o passado, não com o intuito de reacender conflitos ou de perpetuar mágoas, mas tão e somente para esclarecer os mais novos para que, se puderem, possam evitar repetir os mesmos erros em circunstâncias similares, pois como já disse alguém, não é sinal de muita inteligência fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes.

Muito obrigado.

Alcídio Pereira

Oeiras, 18 de Janeiro de 2020