O isolamento domiciliar cria imensas oportunidades. Para além dos trabalhos que devemos executar temos algum tempo para estar connosco, bem sozinhos, sem ruídos e sem máscaras. São momentos de verdade, de confronto interior que nos podem ensinar muito sobre nós e sobre o mundo em que vivemos. Este tempo pode nos permitir, pensar e repensar e … partilhar.

Pensando Bem…

I – o Covid-19 é democrático É uma frase repetida e aceite sem grande contestação. Atinge a todos sem distinção dizem …! Pensando bem, isso é totalmente verdade? Vejamos:

– O vírus não é tão democrático assim. Ele afecta diferentes pessoas em diferentes países de maneira desigual. Na verdade ele afecta de modo brutal os mais fragilizados por outras doenças, os idosos, os incapacitados, os mais pobres, os indigentes.

– Em segundo lugar, se atentarmos ao método de prevenção consensual, praticar o distanciamento social e o isolamento domiciliário veremos que são os mais pobres que tem dificuldade em obedecer estas regras simples e que mais sofrem as consequências de ficar em casa.

Um geógrafo brasileiro utiliza dois conceitos para ilustrar essa dificuldade. O território como abrigo e o território como recurso.

A casa é o refúgio, o território – abrigo. Para os pobres este abrigo é precário por vários razões, a começar pelo facto de que o número de pessoas que compartilham o espaço-abrigo é numeroso (3 ,4, 5 pessoas) tornando difícil o distanciamento desejável. Por outro lado a precariedade estende-se as condições infra-estruturais básicas: água, energia e consumíveis de higiene.

O território como recurso obriga a deslocações constantes. Para ganhar pão de cada dia é preciso abandonar o território- abrigo em busca de trabalhos precários, muitas vezes sem o mínimo de condições de higiene, em contacto estreito com outros, para compras diárias de alimentos, utilizando transportes públicos e privados deficitários. Nestes territórios-recurso (mercados municipais e informais, ruas do centro da capital, bairros da periferia, etc.) juntam-se os desempregados estruturais e os novos desempregados vítimas da pandemia e todos aqueles que vão perdendo grande parte ou a totalidade dos seus rendimentos.

Quem tem mais posses pode garantir o isolamento domiciliário e o distanciamento social ( o território abrigo e território recurso coexistem ) mas para isso precisa dos trabalhadores informais, dos prestadores de vários serviços básicos, daqueles que não podem ficar em casa por vários dias porque a sobrevivência de cada dia depende do trabalho de todos os dias.

Não se trata aqui de qualquer postura política visando acentuar a luta de classes ou divisões na sociedade. Garantir um mínimo de rendimentos para todos, sobretudo para os segmentos mais frágeis da nossa população que vivem em situação de precariedade permanente e de indigência é um imperativo moral, económico e social urgente.

Na linha do poema de Alda do Espírito Santo, e citando o geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert, a escolha é claramente simples: “ou nos solidarizamos com os mais frágeis e reconhecemos o nosso destino comum, ou pereceremos todos juntos, pois o barco (a canoa) é só um (uma) e está se afundando. Não há trincheira doméstica ou individual para nos proteger do naufrágio”. A opção não pode ser salvar-se do COVID-19 e morrer de fome ou outro mal qualquer. Juntos vamo-nos salvar. Todos.

II – Igualdade de Género e Trabalho Doméstico

É de bom-tom dizer que eu ajudo a minha mulher/esposa em tudo. É chique, é sinal de modernidade. Será mesmo assim? O que significa precisamente ajudar? Lavar a loiça depois do jantar? Limpar a loiça depois de lavada? Sair pra ir comprar o pão e depois fazer umas outras coisas?

O confinamento domiciliar obriga a reflectir sobre as nossas atitudes. O trabalho doméstico consome tempo, exige esforço repetido e vai muito além de lavagem de pratos ou coisa parecida. Desde o planeamento das refeições, dos ingredientes, da preparação, do seguimento do cozinhado, colocar a mesa, recolher a mesa, lavar a panela, (se houver água ou energia ou as duas) até limpar a cozinha, a casa, incluindo as casas de banho, higienizar o ambiente, tratar da roupa etc.; são horas de trabalho que passam rapidamente. Para casais que têm filhos menores o esforço adicional exige muita paciência e dedicação.

Há homens que ajudam e ainda bem. Mas prestem atenção: não é caso de fazer um mimo a mulher/esposa num dia especial. Esta rotina é diária. Semanal. Pluri-anual.

Talvez o COVID-19, ao obrigar os casais a passar mais tempo em casa e partilhar o trabalho diário, ajude a mudar a percepção sobre a imensidão das tarefas que muitas mulheres realizam todos os dias, anos a fio, além das suas actividades profissionais. Isto nem sempre é devidamente reconhecido e valorizado, mesmo para muitos homens “progressistas”.

Diz-se que as nossas vidas não serão as mesmas depois desta pandemia. Podemos começar por mudar a nossa participação nos trabalhos domésticos partilhando efectivamente as tarefas. Muitas delas têm efeitos positivos imediatos. Fazer a cama de manhã ajuda a começar o dia de maneira organizada. É o primeiro acto de organização que vai ajudar as outras tarefas durante o dia. Experimentem.

Joaquim Rafael Branco