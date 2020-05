(Re)pensar as nossas relações confinadas

Costuma-se dizer que há mal que vem para bem. Porém, não quero com isto fazer uma apologia à pandemia do coronavírus nem exaltar a sua propagação nem a sua chacina. Como em tudo – ou quase tudo – há sempre dois extremos que podemos enxergar: os do lado negativo e os do positivo, evidentemente; embora, tendencialmente, o nosso pendo se incline mais para o lado onde tudo parece-se ser negativo.

Talvez, porque julgamos ser per-feitos (do latim “perfectum”: acabado ou feito até ao fim ou completamente terminado) e os demais contrários à nós. Mas, de negativo já basta o sofrimento e, consequentemente, a morte que este e tantos outros vírus trouxeram para a humanidade, com as restrições que nos fizeram (e fazem) estar, ainda mais, distantes uns dos outros. A desassombrada realidade é que todos, nós e os outros, coabitamos este mesmo mundo, onde as pessoas têm procurado refúgios nos ecrãs negros, no universo virtual, distanciando-se assim dos convívios e das relações interpessoais, fisicamente falando.

A propósito deste mundo, bem como as coisas boas que nela encontramos, há uma variedade de teses em torno do (re)aparecimento desta epidemia, e muitas delas vinculadas a teoria da conspiração; e sobre esta, há quem diga que estamos a ser retribuídos, tal como justifica a tradição teológica deuteronomista sobre o sofrimento humano, pelas nossas más ações – uma hipótese que, na minha modesta opinião, não encontra, para já, um fundamento lógico. Pois, a justiça divina é “uma justificação, uma outorgação de dons e mediações”, e não meramente retributiva.

E acredito que há coisas – estas e outras – que acontecem porque assim devem acontecer: não existem coincidências nem respostas para tudo, é verdade; existem acontecimentos que marcam ou desmarcam a nossa vida (e, quem sabe, um dia, falaremos sobre isto). Exaltemos, então, os efeitos positivos de estarmos confinados, embora não seja algo que mereça todo o nosso agrado!

Em meio à tudo isto, com o advento de uma nova crise económica que receia-se chegar, podemos ver que esta epidemia, que acarreta já uma grande taxa de mortandade, também, trouxe-nos a oportunidade para uma maior proximidade, com aqueles que connosco partilham o mesmo telhado: há pais que saiam de casa e regressavam, diariamente, sem que os filhos os vissem; há casais que estavam à beira de uma separação, devido os excessivos trabalhos ou a falta de presença, sobretudo, paternal no seio familiar; e outras degradações familiares preocupantes e profundas, resultante de transformações humanas e societárias cheias de consequências.

Este tempo é oportuno para (re)pensarmos nas nossas relações, quer com as nossas famílias quer com os nossos verdadeiros amigos, e entrelaçá-las ainda mais. Enfatizo “verdadeiros amigos” porque, julgo eu, se tratar de um dos grandes males que têm atingido a humanidade, em tempos recuados e mais recentes: caímos com facilidade no erro de pensar que as amizades virtuais são as melhores do que as reais, esquecendo-nos que as amizades para serem verdadeiras é preciso fazê-las saírem da virtualidade para a realidade, o lugarejo onde tudo se dá sem disfarce (se se forem verdadeiramente).

Oxalá este período nos ajude a concertar as nossas relações, tanto as familiares como as amigáveis, e que elas sejam, verdadeiramente, confinadas mas não ilusórias!

Ass.: Francisco Salvador