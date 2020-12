A DITADURA DOS PARTIDOS

por

Arlindo Bragança Gomes

“Meu Caro, conheces o João?” “João? Quem é João”? “Aquele rapaz do ADI que fala muito”. “Ontem o Pedro passou por mim e não me cumprimentou”. “Que Pedro?” “Esse Pedro do MLSTP que trabalha no Ministério da Educação”. “O António também esteve lá”. “Não sei a quem te referes. Que António?” “Não conheces o António do PCD que mora na Quinta de Santo António?”.

É assim que, infelizmente, é percebido o multipartidarismo nas nossas Ilhas. As pessoas deixaram de ser vistas como cidadãos das Ilhas. São mais conhecidas e referidas como sendo do partido A, B ou C. O rótulo partidário passou a ser o bilhete de identidade do cidadão. E o vínculo partidário é mais forte que o de pertença à Nação santomense. É também mais forte que o de boa vizinhança, de colegas de trabalho, ou o de antigos companheiros da escola, do bairro, ou de futebol. Até irmãos e familiares mais próximos são divididos por querelas partidárias.

O partido conta mais que todo o resto. As pessoas vestem primeiro a camisola do partido do qual são militantes ou simpatizantes, defendendo-as com unhas e dentes. Vestem também a camisola do club de futebol, ficando, porém, esquecida a camisola da Nação. O partido conta mais que a Nação.

Tudo é partidarizado e politizado. Este artigo, por exemplo, que está a ser escrito por mim, cidadão Arlindo Gomes, sem filiação partidária, também será partidarizado por muitos. Se eu disser que as minhas posições e os meus pronunciamentos só a mim engajam, muitos não acreditarão, devido à tendência para se pôr rótulos partidários em tudo.

A marca partidária é tão forte que as pessoas, frequentemente, não gostam de outras, só por estas serem afetas ou terem simpatia por um partido diferente. Ser simpatizante de outro partido é motivo para discriminação, estigma ou mesmo ódio. Ver alguém a conversar com pessoas próximas de partido diferente do seu é motivo para se chegar a dizer aos amigos o que viu. Se é de outro partido, é traidor.

Os partidos tratam-se como inimigos, e não como adversários políticos. Os dirigentes partidários, que são supostos promover a educação cívica, a convivência sã e harmoniosa entre as pessoas, agem no sentido de alimentar e aprofundar a clivagem e o ódio nas relações interpartidárias e, em última instância, entre os cidadãos.

Com efeito, quando um partido vence as eleições e forma governo, a primeira preocupação é esmagar a parte derrotada, sob o lema “tudo para nós, nada para os outros”, na lógica de partilha dos bens do povo. Pôr “a nossa gente” a ocupar todos os lugares de direção e todos os cargos bem remunerados na Administração, empresas públicas, conselhos de administração e outros. Proporcionar empregos a camaradas, familiares e amigos.

Consumada a partilha do “bolo”, segue-se o “assalto” a todas as esferas do aparelho do Estado. O controle absoluto do Estado, para manipulá-lo em defesa dos interesses do partido. O controle da comunicação social, dos tribunais, da liberdade dos cidadãos. É o servir-se do Estado, em vez de servir o Estado, ou seja, todos os cidadãos. Na prática, meia dúzia de dirigentes partidários passam a controlar o Estado, inspirados na ideologia do Partido – Estado, onde o partido confunde-se com o Estado.

É a perversão completa do sistema democrático. É a ditadura dos partidos ou partidocracia. Tudo menos democracia. Em democracia, o Estado não pode estar refém de partidos políticos. O Estado não pode, em circunstância nenhuma, estar sob tutela de partidos. O Estado é uma emanação do povo, estando por isso acima dos partidos políticos.

Os partidos são associações. Têm jurisdição sobre os seus militantes e não sobre os cidadãos. Pelo contrário, devem o estrito respeito à liberdade dos cidadãos e ao pluralismo de opinião, consagrados na Constituição. É o cidadão que faz mover o Estado, através, dentre outros, de impostos que paga.

A recente iniciativa de um grupo de partidos políticos para a alteração da Lei Eleitoral poderá afetar dezenas de milhares de cidadãos de várias gerações que, por circunstâncias várias, nasceram ou residem no estrangeiro. Retirar-se-ia direitos políticos a esses cidadãos, em clara violação da Constituição da República. De igual modo, qualquer desajustada alteração da referida lei retiraria a possibilidade de cidadãos livres e independentes apresentarem-se como candidatos a eleições legislativas, autárquicas ou regionais. Representaria, de facto, um retrocesso civilizacional.

Os partidos políticos não podem decidir, em circunstância nenhuma, sobre quem pode ou não se candidatar. Não podem discriminar os cidadãos. Não podem colocar-se acima da Constituição. Esta estabelece, no seu artigo 15º número 1 que “Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres…” e o número 1 do artigo 16” reza o seguinte: “Todo o cidadão santomense que resida ou se encontre no estrangeiro goza dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres que os demais cidadãos…”.

Portanto, os ditames constitucionais são claros. Não podem ser criadas barreiras artificiais entre os cidadãos residentes e os da diáspora, e muito menos entre o País e os seus cidadãos, estejam eles onde estiverem.

Vozes da Sociedade Civil, quer no País, quer na diáspora, têm-se erguido, manifestando repúdio e indignação pela alteração inconstitucional de alguns articulados da Lei, apelando os partidos ao bom senso e ao sentido de estado. A resposta que tem sido dada, para além dos ataques a quem discorda, não é convincente.

Membros de partidos políticos têm propalado a ideia de que que competirá ao Tribunal Constitucional pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade ou não dos novos articulados relativos à capacidade eleitoral ativa e passiva.

É deveras surpreendente. Remeter os cidadãos para a expetativa do pronunciamento do Tribunal Constitucional sobre o assunto é atirar a poeira aos olhos das pessoas. É tratar mal o santomense, passando-lhe certificado de menoridade.

Haverá alguém, na plena posse das suas faculdades mentais, que necessita do esclarecimento do Tribunal Constitucional para saber que o que está em causa é manifestamente inconstitucional? Alguém poderá pensar que será necessário um acórdão do referido tribunal para esclarecer o que é óbvio aos olhos de todos?

Os dirigentes partidários parecem não ter presente que somos um povo que resulta de movimentos migratórios. Suponho que poucos santomenses conseguem dizer qual a sua origem, descendo na árvore genealógica, a partir do bisavô. Não sabem de que partes do Mundo vieram os seus antepassados remotos. Além disso, temos filhos, irmãos, sobrinhos, primos, amigos, espalhados pelo mundo. É inadmissível que dirigentes partidários, por cálculos eventualmente eleitoralistas, decidam pela redução de direitos dos cidadãos da diáspora, em termos de capacidade eleitoral passiva, ao arrepio da Lei mãe da República.

Gostaria de realçar que é salutar a iniciativa de revisão de leis, ajustando-as aos novos tempos, harmonizando-as e, sobretudo, buscando a sua inserção na dinâmica do desenvolvimento. Mas pergunto: porque não fazê-lo numa perspetiva integral, visando a organização e modernização das ilhas, de modo a que as mesmas alcancem patamares de desenvolvimento cada vez mais elevados? E porque não fazê-lo numa perspetiva de aprofundamento da democracia?

A título de exemplo, a Lei da Divisão Administrativa do País, que vigora há cerca de 40 anos, adequa-se ao atual contexto sócio-político? É propícia a iniciativas individuais e coletivas de desenvolvimento? Favorece o desenvolvimento regional harmonioso, com a intervenção mais ativa do cidadão? Deveria haver mais distritos, ou menos? Porquê? Haveria necessidade de criação de áreas administrativas mais próximas do cidadão, tais como freguesias? Santana, Água Izé, Ribeira Afonso e Colónia Açoriana, por exemplo, poderiam ser freguesias no interior do distrito de Cantagalo, com uma unidade organizativa, responsável pelo tratamento de questões locais? Porquê?

Os núcleos urbanos, capitais dos distritos, designados por cidades, merecem continuar a ter essa designação genérica sem adequadas infraestruturas? De igual modo, as aglomerações populacionais designadas hoje por vilas e luchans não poderiam um dia, no futuro, vir ser promovidas a cidade e vila, respetivamente, em função do desenvolvimento infraestrutural de cada uma? Nessa perspetiva, não se estabeleceria uma competição salutar entre os aglomerados urbanos? Que critérios deveriam definir o estatuto de vila e o de cidade? Como organizar as cidades, para que impulsionem o desenvolvimento das respetivas regiões, a fim de se fixar as populações?

Senhores dirigentes partidários, de TODOS os partidos políticos, promovam debates sobre o número de deputados e o modo de eleição dos mesmos. O País precisa de continuar a ter 55 deputados? Porquê? São Tomé e Príncipe terá dimensão geográfica, populacional e financeira para manter esse número de deputados? Ou seria necessário promover mudanças a esse respeito? Por outro lado, o modo de eleição do deputado na lista única de um partido não será antidemocrático? Permite a adequada interação entre o candidato a deputado e o cidadão eleitor? Permite à população da zona saber, em consciência, que candidato merece o seu voto? Permite ao deputado eleito prestar contas aos seus eleitores, e o recurso da população ao deputado?

São algumas, entre muitas questões que, a meu ver, deveriam também merecer a atenção dos partidos. Questões que se prendem com a organização, a participação, a boa gestão e o desenvolvimento.

Senhores políticos, coloquem o País acima dos vossos partidos respetivos e procurem cingir-se aos vossos mandatos enquanto responsáveis de partidos políticos. Na luta partidária, utilizem os meios dos vossos partidos e não os do Estado. Estes pertencem ao povo santomense. Não instrumentalizem as instituições do Estado, no respeito pelos direitos, liberdades e dignidade do ser humano. Promovam a despartidarização do aparelho do Estado e contribuam para a despartidarização do dia a dia do cidadão.

Promovam a mudança de cultura, na perspetiva de produzir primeiro e distribuir depois. Os superiores interesses da Nação e o bem-estar do povo é que devem nortear as vossas ações. Se esses imperativos forem ignorados, o desenvolvimento das Ilhas estará irremediavelmente comprometido.

Finalmente, pautem a vossa ação pelo desenvolvimento da democracia e pela promoção dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos santomenses. O povo tem de sentir que tem o direito à palavra, que tem o direito de dizer não, que não concorda quando não concorda, e dizer “tenho uma opinião que é diferente”. O povo tem de sentir que não existe apenas para de 4-4 anos, ou de 5-5 anos, ir votar para eleger políticos que não conhece e que nem sequer se dignam ouvi-lo em questões essenciais que lhe dizem respeito.