A vida da mulher também importa

Acerca do direito da mulher na edificação da nossa sociedade, os legalistas, na Constituição da República São-tomense (CRDSTP), promulgada em 25 de janeiro de 2003, expressam-se assim: “A mulher é igual ao homem em direitos e deveres, sendo-lhe assegurada plena participação na vida política, económica, social e cultural” (veja-se: art. 15.º n.º 2).

De facto, nos tempos que se avizinham, assume-se que esta configuração, pouco a pouco, tem-se procurado imperar, evidenciando a sua intensificação progressiva na vida prática e quotidiana da nossa sociedade. Todavia, a fundamental questão enfrentada por elas já não se prende apenas com a luta emancipada pela igualdade ou pela equidade ou, se quisermos, pela justiça social; é, também e sobretudo, outra e a mais preocupante: os indícios crescentes de violências domésticas, aliás o manto de sangue e violência que se vê alastrando por cima de São Tomé e Príncipe, cobrindo, sobretudo, as mulheres; mas não é um pesadelo exclusivo deste extenuado ano de 2021, pois, desde o início do terceiro milénio que corremos perplexos pelos caminhos do País diante deste exigente e complexo fenómeno da violência doméstica.

Em 2003, num estudo realizado pela UNICEF, ficamos despidos perante este flagelo, quando 25% das mulheres assumiram que sofriam maus tratos nas suas casas (o que talvez tenha aumentado consideravelmente, hoje em dia). Na verdade, este é um dos fenómenos que coloca em causa o normal funcionamento da sociedade, da dignidade da humana pessoa, e está localizado na conexão de dominação e de força. A este respeito pode ler-se a reflexão da Madalena Alarcão, quando fala que “a violência doméstica constitui sempre uma forma de exercício de poder, mediante o uso da força (física, psicológica, económica, política), pelo que define inevitavelmente papéis complementares: assim surge o vitimador e a vítima.

O recurso à força constitui-se como um método possível de resolução de conflitos interpessoais, procurando o vitimador que a vítima faça o que ele pretende, que concorde com ele ou, pura e simplesmente, que se anule e lhe reforce a sua posição/identidade”. Neste sentido, o projeto arquitetónico final do agressor é submeter a vítima mediante o uso da força, tal como temos vindo a testemunhar.

O episódio acontecido há pouco tempo, estampado nas redes sociais, de uma desvalida estendida no chão e, mais tarde, numa maca hospitalar, com o lado esquerdo da costela aberto, jorrando sangue, e o crânio à mostra, revela o instinto animalesco de um excesso de força, de uma violência gratuita e de uma tentativa de homicídio, como aquela mulher foi tratada de um modo que nem às bestas se reserva: cortada viva. É repugnante, impressiona e faz despertar o horror, o ódio ao homem. Aliás, é evidente que aquela mulher foi tratada com ódio paranoico, com detalhes cuja simples menção é arrepiante.

É de recordar que as barbaridades cometidas contra muitos, igualmente deploráveis, foram no campo de concentração de Fernão Dias, no qual morreram com o nome da liberdade na boca, milhares de homens e mulheres durante o fratricida conflito que maculou para sempre a nossa história.

O direito à vida aparece ideado, tanto na Constituição da República de STP como no direito universal; aliás, o direito à vida é, sem sombra de dúvidas, “um direito prioritário, pois é condição de todos os outros direitos das pessoas”. Talvez, por isto, um Estado, que está assente na democracia, deve conduzir debates e esclarecimentos acerca deste flagelo: “o direito à vida significa não apenas o direito de não ser morto, mas também o direito de viver, no sentido de dispor de condição de subsistência mínima e o direito de exigir das entidades estatais a adopção de medidas impeditivas da agressão deste direito por parte de terceiro” (J. G. Canotilho). Para terminar, apenas isso: a vida da mulher não pode ser desconsiderada; pois, também importa!

Francisco Salvador