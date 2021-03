MLSTP é um partido soberano, mas devia fazer as coisas com total transparência

Sabendo que o Partido solicitou aos diversos candidatos ao cargo de Presidente da República da sua cor política, para enviarem cartas ao Partido, com objetivo de saber das suas intenções,; chegando ao Conselho Nacional e num processo transparente e democrático, a Direção máxima do Partido, devia proceder na reunião do Conselho Nacional, a leitura das cartas dos candidatos enviadas ao Partido.

O Partido peca por não proceder a leitura das cartas dos candidatos. Já é altura de nós sermos mais democráticos e transparentes, só assim podemos transmitir a opinião pública que somos diferentes e comportar-se como um Partido Democrático, que foi o Primeiro dos PALOP abrir a sociedade à um sistema onde outras forças Políticas fizessem parte do espectro Político do País.

Eu sou um democrata convicto, espero que o MLSTP tenha também democratas convictos, pois em pleno século XXI, e desde o início do ano 1990, que deixamos de ser Partido Único, temos obrigação de adaptarmos aos tempos modernos. O Partido precisa de bons Conselheiros. Nestes praticamente 3 anos da nova liderança, parece que desapareceram os Conselheiros, ou se existem, o líder simplesmente os ignoram, o que é mau para o maior Partido Político do País e Pai da Independência nacional e da democracia.

Lutamos para ter um Partido melhor. Lutamos para termos um País melhor. Lutamos para acabar com os vícios do passado. Lutamos para acabar com perseguições. Lutamos para o povo que não tinha voz e que tinha medo de falar, passar a respirar novamente de liberdade. Lutamos para uma liberdade de imprensa total.

1- É inaceitável que a comunicação social Nacional não tenha contactado os outros candidatos para saber os seus pontos de vista.

2- É inaceitável, que a comunicação social Nacional não transmitem a conferência de imprensa dos Partidos da oposição, incluindo ADI que tem assento Parlamentar .

3- É inaceitável, que a comunicação social Nacional não acompanhe protestos no País, mesmo que sejam protestos residuais.

4- Nós não podemos esquecer, que fomos massacrados, sem direito a opiniões na comunicação social Nacional, onde recorremos às redes sociais para passar a mensagem. Nós não podemos cometer os mesmos erros do passado, sabendo que estes e outros erros, saíram bem caros à Governação anterior..

Ainda vamos a tempo para inverter estes estados de coisas que nos afligem e que corroem a democracia. Por um MLSTP democrático. Por um País Democrático,. Por uma democracia plena.

Assinado : Octavio Bandeira