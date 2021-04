Um artigo da poetisa Conceição de Deus Lima, que nas vestes de jornalista assina os seus textos com o nome, São de Deus Lima.

A quadra da Páscoa nas ilhas e na memória

Em São Tomé e Príncipe, segundo a tradição, Cristo ressuscitou ao meio-dia de hoje, sábado, por isso chamado ”sábadu luliá/sábado de aleluia.”

Em tempos idos, exactamente a essa hora, meio-dia, desencantavam-se todos os instrumentos capazes de produzir os sons mais fortes, retumbantes e ressonantes, para celebrar a ressurreição. Eram os paus dos pilões ressoando nas paredes das casas de madeira, eram os ruídos de panelas e suas tampas, eram assobios e gritos e eram reverberantes ”Kidalê ô, luliá chigá za ê!” Era um clima de alvoroço e de exultação era total. E era o ritual do Nhamunhango, em que Judas era, simbolicamente, pisado e demolido, com a máxima força, em pilões. ”Bamu dumú Zuda/ Nhamunhango!/Zuda sê vlegonha/ Nhamunhango!/ Ku bêndê Clixto tomá djêlo/ Nhamunhango ê! /// Vamos esmagar o Judas/ O Judas desavergonhado/ Que vendeu Cristo por dinheiro.”

Era, também, e talvez ainda seja, para alguns, o fim de uma semana de abstinência total no consumo de carnes. E o início da preparação do grande banquete de domingo de Páscoa, onde, agora sim, todas as carnes e todas as iguarias e manjares compunham fartas mesas, para serem degustadas com grande alegria e até, lembro-me, alguma gula.

Para as crianças, a quadra também tinha o seu significado especial. A sexta-feira santa era, para elas, um dia de absolutamente garantida paz, sossego total, sagrado. Estando Jesus morto, era proibido castigar as crianças por muito mal que se comportassem, por muito graves que fossem as travessuras, traquinices ou transgressões. Quanto muito, os mais velhos limitavam-se a fazer-lhes uma ”kinga” em voz baixa: ” Guadá bô.” Por outras palavras, ”O que é teu está para vir”. Mas mesmo isso era muito raro. A paz total e garantida, a paz intocável, terminava, em princípio pelo menos, ao meio-dia de sábado, embora, verdade seja dita, a alegria da ressurreição não apelasse a castigos e grandes repreensões da criançada. Tudo recomeçava na segunda-feira pós – Páscoa.

Na sexta-feira santa também não se podia cozinhar, não se podia sequer atear o fogo, não se varria a casa, não se varria o quintal.

Não se podia falar alto, ouvíamos os mais velhos e as mais velhas, sobretudo estas, sussurrando pelos cantos da casa e no quintal. Todas as tarefas domésticas, incluindo a preparação das refeições, eram feitas na véspera. Lembram-se?

E, para terminar, não sei se alguém partilhou essa sensação. Quando eu era pequena, na sexta-feira santa, parecia que até a natureza ficava melancólica, que os ramos e as folhas das árvores não se mexiam, não havia vento, nem brisa. Hoje, as árvores mexem-se alegremente, o vento faz dançar os seus cabelos. Se calhar, eram os meus olhos que viam a natureza através do profundo recolhimento dos adultos, em estado de luto pela morte de Cristo.

Fragmentos de ontem, de anteontem, de dias, horas e instantes de outrora. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam, transmutam ou se metamorfoseiam os rituais, os usos, os costumes, as formas de exteriorização da religiosidade, a cultura nas suas diversas, múltiplas expressões. Possa a memória ser repositório e guardiã, para que o conhecimento da trajectória das marcas identitárias, para que o conhecimento do nosso passado não seja sonegado às presentes e vindouras gerações. Em ‘’1984’’, diz George Orwell que ‘’Quem controla o passado, controla o presente. Quem controla o passado, controla o futuro.’’ Que o nosso passado não seja, não venha a ser, por nossa tão grande culpa e responsabilidade, névoa, fumo e nada.

São de Deus Lima

Páscoa feliz!