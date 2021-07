Rascunho dos resultados da primeira volta das eleições

Quem não for capaz de adaptar a nova realidade terá sempre resultados negativos e vai meter-se em lamentações e atirar culpa aos outros.

Nos próximos tempos, muita gente que não lê os sinais do tempo vai ficar surpreendida com determinadas coisas que vão acontecer.

E, também nos próximos tempos alguns vão pensar que é baia ou mau olho que está sobre sua pessoa devido as coisas que vão acontecer fruto das suas acções hoje. Evite agora o “se eu soubesse” faça as coisas bem.

O povo que é o verdadeiro detentor de poder exprimiu nas urnas e escolheu para segunda volta estes dois filhos das ilhas. O Engenheiro Carlos Vila Nova e o Dr. Guilherme Posser da Costa. Não há mais alternativas, temos que escolher um deles. (Carlos Barros Tinyon Face book 20/07/2021)

Aproveitei este pequeno enxerto do texto do meu amigo Carlos Tiny para acrescentar mais alguns elementos com frontalidade.

O Delfim Santiago das Neves partiu para esta eleição com uma estratégia sem nexo desorientada de ideia, resumindo nos seguintes elementos:

Contratação versos compra de alguns elementos do ADI descontentes. Contratação versos compra de alguns responsáveis de partidos políticos sem expressão nenhuma (PTS, CIDI e outros) Contratação versos compra de um grupo de cidadãos da diáspora que nada acrescentam para vir apoiar a sua candidatura Esbanjamento de dinheiro de forma descontrolada (cambistas, barbeiros, ativistas, coordenadores entre outros) Construção sociais (colocação de água) nas comunidades que sempre precisaram e não somente no momento de Campanha eleitoral. Distribuição de cabazes aos mais necessitados e outros acessórios

Quando deveria concentrar-se nos seus apoiantes do PCD e pedir que estes atraíssem mais eleitores.

Quando deveria participar dos debates para explicar o seu manifesto eleitoral (caso tivesse).

Delfim perdeu porque não leu os sinais do tempo e ficou surpreendido com aquilo que lhe aconteceu. Delfim não foi capaz de adaptar a nova realidade e obteve resultado negativo, consequentemente, pôs-se em lamentações a atirar culpa aos outros, neste caso a Fraude eleitoral.

São Tomé e Príncipe é um país de paz e altamente democrático, quem tiver dúvida disso, veja os resultados eleitorais que até este momento vem acontecendo. É cultura democrática são-tomense aceitar os resultados eleitorais, por favor, não alterem esta prática.

Quero apresentar os meus parabéns a algumas, relativo a primeira a primeira volta das presidenciais, nomeadamente:

1º Ao povo eleitor em São Tomé e Príncipe e na diáspora, que de forma ordeira foi as urnas, transformando o dia da eleição num momento de festa sem grandes distúrbios;

2º Aos órgãos de comunicação social que de forma abnegada participaram em todo processo de princípio ao fim, permitindo que todos fôssemos informados sobre o que se passava, desde a votação até aos resultados;

3º As forças de segurança (PSP, Exército Militar e os outros) que contribuíram de forma irrepreensível para garantir a segurança e manter a ordem durante todo o dia da eleição;

4º Aos candidatos Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa pela passagem a segunda volta das eleições.

Duas surpresas infelizes:

O candidato Delfim Neves veio declarar que ocorreu uma fraude massiva no processo de votação; O Candidato Carlos Vila Nova veio declara que venceu a eleição com mais 50% de votos na primeira volta.

Estas declarações mais não são do que a tentativa de criar instabilidade social numa sociedade onde continua a reinar a paz e tranquilidade. Porque vejamos,

para surpresa a) É verdade que reclamar é um direito que lhe assiste. Até aprece que é a primeira vez que o Delfim Neves participa de uma eleição em São Tomé e Príncipe. A regra do jogo é clara, no que diz respeito ao número de elementos na mesa bem como dos delegados. Os candidatos tiveram conhecimento destes factos muito antes do dia da eleição. Daí que eu pergunto, porque razão, medidas não foram acauteladas pelos candidatos junto as assembleias de votos, para evitar essas declarações inflamadas, infundadas e desagradáveis depois de tomarem conhecimento dos resultados.

Para surpresa b) Qualquer actor atento que acompanhou os resultados da eleição e, que entende um dedo de estatística, percebe que não existe margem para que um candidato vencesse na primeira volta. A candidatura do Vila Nova nunca apresentou os dados que se referia quando dizia ter vencido com mais de 50%.

Estes dois episódios, nos fazem lembrar, o cenário que se viveu nas eleições legislativas de 2018 em que o partido ADI quis, realizar uma contagem de votos na comissão eleitoral que terminou da forma que já sabemos, manchando o país.

Os observadores internacionais deram nota positiva aos trabalhos da eleição considerando que foram livres e aconselharam os candidatos a respeitarem a vontade do povo expressa nas urnas. Embora, a Celiza Deus Lima tenha dito para RFI “Do ponto de vista dos observadores internacionais, há uma enorme hipocrisia quanto a isto, porque não é fazendo vista grossa ao banho que nós vamos combatê-lo.”. No meu entender, o banho é um crime declarado por lei, mas o facto de haver banho não quer dizer necessariamente que as eleições não foram livres, e transparentes, a prova disso são os resultados dos últimos escrutínios eleitorais.

Recomendações

Aos candidatos Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da costa, desejo-vos boa sorte, que presidente precisa-se;

Que todas as medidas sejam tomadas da parte dos candidatos no dia da eleição para controlar os resultados que saem das assembleias de votos,

Que aprendam com os erros cometidos pelo candidato Delfim Neves para evitar declarações de fraude e incentivos a revoltar e confusões desnecessárias. A lei é clara, reclamação é feita nas assembleias de voto, existem actas assinadas por todos membros da mesa.

Peçam aos elementos das mesa e todos os delegados das candidaturas que, Caso haja irregularidades, informar de imediato a candidatura e tomar todas as medidas necessária par por cobro, lá mesmo na mesa onde se constatou incidente.

Olívio Diogo