O poder e os cargos públicos

Realização sem precedente de substituição dos cargos públicos é tão gritante que não pode deixar ninguém indiferente neste país.

O aparelho de estado continua sendo o espaço por excelência para colocação dos apoiantes dos partidos políticos, mas isso não pode por em causa pessoas competentes que durante o exercício das suas funções exerceu com zelo e profissionalismo as suas actividades, umas até, transformaram sectores que anteriormente eram fontes de corrupção e de situação precária de entendimento em sectores produtivos com baixa taxa de corrupção.

Não obstante admitir que o ADI levou ao extremismo está prática, é insano dizer que ela é sustentável para o desenvolvimento do país, e muito mais ainda torná-la prática quotidiana da actuação dos diferentes governos.

Tudo porque os sucessivos governos não apostaram na aposta do sector privado e torna-la robusta e num elemento capaz incrementar a empregabilidade no país.

A pressão que é feita sobre o Jorge Bom Jesus é assustadora e merece, do meu lado, uma palavra. A quando da vitoria de Jorge Bom Jesus, defendi publicamente que se tratava da vitoria de humildade sobre a arrogância exacerbada. Hoje, que estão passados uns meses de governação, quero manifestar a minha preocupação, se as coisas continuarem neste ritmo.

Esta situação me faz lembrar o Gabriel Costa que hoje desapareceu politica e socialmente, por causa da pressão e a sua tentativa de atender desesperadamente todos os desejos aguçados dos seus parceiros de coligação, sem coragem de abandonar o barco enquanto era tempo. Nestes tipos de mantos de retalhos, muitas das vezes, o primeiro-ministro é utilizado explorado e depois deixado a sua sorte sobre fortes acusações dos partidos que compõem o mesmo.

O Jorge Bom Jesus tem que ter a mesma humildade para dizer não aos seus camaradas do partido (MLSTP), não aos elementos da coligação (PCD,MDFM, UDD), como forma de manter sã o seu carácter. Tem que ter coragem de lhes dizer “Podem derrubar o governo”.

A humildade do Jorge Bom Jesus (espero não estar enganado) faz dele um homem que se hoje abandonar a chefia do Governo, amanha estará na universidade a dar aulas, naturalmente. É este perfil que faz do Jorge Bom Jesus um político diferente na minha perspectiva.

Não se pode aceitar de forma leviana algumas nomeações que têm sucedido na nossa administração pública, da mesma forma, em relação a justiça (Tribunais Supremo e Constitucional).

Outra palavra que tenho de deixar aqui patente é em relação a comunicação social que foi a maior tristeza da governação anterior. Espero que a comunicação social não se transforme em manta de recepção do partido no poder, mas sim, uma televisão dinâmica com promoção de debates público nas mais diversas áreas.

Olívio Diogo