Carta Aberta ao Embaixador de Portugal em São Tomé

CC: Ministra do Negócios Estrangeiros e todas as Embaixadas acreditadas no país

Excelência,

Um grupo de cidadãos são-tomenses motivados pela forma, como a secção consular da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe tem tratado os nossos concidadãos, tomou liberdade de convocar uma concentração diante do edifício da Embaixada de Portugal, onde funciona a Secção Consolar para o dia 10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e de todas as comunidades Portuguesas.

O objectivo primário desta concentração pacífica prende-se com algumas acções que tem sido praticada por esta secção consular que no nosso entender infringe o normal tratamento diplomático que se esperava do consulado da Embaixada de Portugal no nosso país. Como por exemplo:

Exorbitada espera para marcação da data de entrega da documentação;

Exorbitada espera do resultado da solicitação do visto;

O pagamento do visto e toda a documentação sem direitos a reembolso, em caso de indeferimento;

O pagamento do seguro de viagem, sem direitos ao reembolso em caso de indeferido;

Um cidadão são-tomense com as condições e rendas que lhe permitem deslocar a Portugal por razões diversas, não possa fazer estando sujeito a um processo burocrático penoso (espera prolongada para dar entrada do documento; neste momento está esgotado o período para dar entrada dos documentos; não pode fazer o pedido de visto três meses antes da data do embarque etc.)

São essas as principais razões que nortearam a nossa tomada de posição, remetendo um exemplar desta carta a todas as Embaixadas acreditadas em São Tomé e Príncipe e o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

São Tomé 31 de maio de 2019

Representante da Organização

Olívio Soares Diogo

9931713 – oliviodiogo@outlook.com