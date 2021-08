São Tomé e Príncipe acima de tudo!

Apenas três das muitas razões que me levam a NÃO VOTAR no candidato VILA NOVA:

1ª razão – Foi indigitado por um foragido político, um suposto presidente de um partido político que ocupou o cargo de Presidente de forma irregular a luz a Lei, num regime democrático, para ser candidato a cargo de Presidente da República, quando devia ter iniciativa própria que a Constituição e as Leis lhe conferem e não sujeitar-se a esta condição;

2ª razão -Desde a primeira volta destas eleições, foi sempre apoiado por um batalhão de pessoas que se escondem atras de perfis falsos e de pessoas de reputação duvidosas, que andam a espalhar boatos, mentiras, insultos, ódios nas redes sociais, com o objetivo de destabilizar o Pais. Ainda assim, o candidato VILA NOVA não se demarcou publicamente desses malfeitores, levando a pensar que o mesmo esta alinhado com as suas ideias, contradizendo um discurso oficial de paz e estabilidade que sempre apregoou;

3ª razão -Pelo acima exposto, e considerando um passado recente, o candidato VILA NOVA não me inspira confiança e corre-se o risco de se ter um Presidente da Republica sem iniciativa própria, ofuscado, envolvido em querelas partidárias, proporcionador de conflitos sociais e de instabilidade governativa.

Assim sendo, declaro publicamente que o meu VOTO vai para o candidato POSSER DA COSTA, por ser um homem de família, patriota, uma personalidade com postura de homem de Estado, profundo domínio da Constituição da República, com solida experiência política, governativa e de deputação, conhecedor dos meandros da política externas, requisitos essenciais para um Presidente da República para garantira paz e estabilidade, nesta fase do nosso desenvolvimento.

São Tomé, 29 de Agosto de 2021

Fernando Simão