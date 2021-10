Portugal Político

Na iminência de crise política em Portugal, um jornal citado pela SIC pergunta: Se não houver acordo orçamental e consequente dissolução do parlamento quem perde ou ganha com isso? Qual a resposta senão O POVO.

Numa fase e conjuntura dessas ainda em pandemia, já com alguns avanços e fundos europeus, e ainda mais, com beneplácito do PR que revelou que não preferia eleições antecipadas com as consequências que certamente advirão, certamente haverá retrocesso.

Os partidos podem perder imagem e o poder…isso não é relevante para o povo. Ele sofre na pele, na vida concreta.

Mas confesso que, não obstante a tudo isso, essas vicissitudes de sinais de crise política é para mim fascinante porque isso é laboratório de ciência política.

Qualquer politico deve acompanhar esses acontecimentos. Com algum exagero, direi que vivo desses fenómenos. Sendo nós membros da CPLP, com todo respeito pelo essencial que é a política brasileira, eu tenho Portugal como referência para as minhas reflexões. Não tanto porque lá estudei Direito na FDUL e porque era “piucu” da vida pública portuguesa como ainda sou, por ser um país com quem temos relações mais intensas e termos linguísticos, de cooperação e amizade, por razões históricas e, a verdade seja dita, por alguma limitação minha em termos linguísticos.

Lembrem-se da “geringonça” que acabou com a troica de Passos Coelho e que Espanha admirou e tentou aplicar! Que eu saiba, essa engenharia política foi inédita. E não se repetiu na legislatura seguinte. Não que seja melhor solução! Mas foi uma arquitectura bem montada, em que os partidos que apoiaram o governo nem quiseram “fulu” tachos.

Era uma mera garantia de governabilidade cujo apoio era parlamentar.

Hoje, “adeua congô”!

Mas como disse o Marcelo até ao último minuto ele conta com acordo orçamental.

E isso que PR está a fazer é para mim o auge da magistratura de influência, pois procura levar os partidos ao consenso e ao entendimento, evita do assim as eleições antecipadas.

E ele não pode ir além disso! A magistratura de influência não significa interferência, nem muito menos usurpação de papel de cada actor político.

Tenho dito e mais não digo porque muito diria ainda. É fascinante ver esse ziguezague político.

Juiz Conselheiro Hilario Garrido