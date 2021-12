A (minha) angústia da impunidade

Há uma convivência cultural de impunidade porque quase todos estão sujos que até os bandidos ostentam os bens e as mordomias que adquiriram com todo o tipo de falcatrua que fazem e fizeram. E demais a ostentação de uma espécie de “fortunas” coberto por impunidade.

É mesmo necessário averiguar-se as origens dos bens e luxúria que são ostentados, uma espécie de ENRIQURCIMENTO ILICITO” sobre o qual já escrevi e que consta no nosso Código Penal mas que padece inconstitucionalidade como foi discutido em Portugal.

Há que (se fosse possível) encontrar formas de atacar enriquecimento ilícito e luxúrias que são ostentadas. P país será e é muito mal visto com essa impunidade. Parece ser difícil (ou falta de vontade por cumplicidade) de fazer as pessoas responder pelos crimes que cometeu. Muita indignidade fere altas figuras responsáveis do país.

E não há pudor nenhum. É caso para dizer que os crimes compensam.

Hilário Garrido – Juiz Conselheiro