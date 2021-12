Política e Ciência Política -Arte e Ciência

A Ciência Politica aperfeiçoa a Política enquanto arte ou seja, aquela que os políticos fazem, entendam-se, no bom sentido de servir o bem comum ou toda a comunidade. E esta, a Política, é nobre porque serve as pessoas ou visa servi-las. Nada a ver com as distorções que muitos políticos (em todo o mundo) fazem para o seu bem próprio, sua família, amigos ou afins.

Um pouco como a filosofia que fala do “ser e o dever ser”. “Ser” é o que se faz, em politica, muitas vezes mal e intencionalmente; e o “dever ser” é o que a Ciência Política apregoa ou ensina o que se deve fazer na politica ou com ela.

Esta minha reflexão ocorre quando vejo na TV um dirigente político português da oposição dizer que António Costa não deu prova de que tem solução para o país. Interroguei-me: ele terá? Mas isso faz parte da política como forma alternativa e legítima de alcançar o poder.

E, teoricamente, pode-se presumir que ele estará a falar verdade, bem, que tem razão e que faria melhor. E tudo com o objectivo de ser ele (seu partido, entenda-se) aquele que o povo deve escolher para dirigir. Eis a volatilidade da Política como arte, enquanto a Ciência é pura, factual e tendencialmente objectiva; talvez se diga, estática, como teoria de saber.

Hilário Garrido -Juiz Conselheiro