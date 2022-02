O impacto internacional da maioria absoluta do PS de Portugal

A maioria absoluta que resultou das últimas eleições legislativas em Portugal, caso único na Europa, está a ser objecto de reflexão e estudo, direi mesmo, mais pelo expetro partidário mas também pelo desdobramento tanto de extrema como esquerda em radicalismos e alguma moderação.

Houve surpresa de toda ordem. Eu avancei que desde o chumbo do orçamento do governo de PS que o PR tudo fez para evitar, devido não só à circunstância de pandemia, a estabilidade face ao aproveitamento da chamada bazuca europeia que é um fundo elevado que vinha da UE, devia-se acompanhar esse grande acontecimento nesse pais porque desenhava-se um grande debate politico e que foi secundada pela comunicação social também determinante nos debates, o que mereceu o louvor do PR.

De “sururu” dos partidos desde essa altura, passando pelas sodagens que davam empate técnico entre os maiores partidos (PS e PSD), a uma estrondosa maioria absoluta do PS.

A segunda maioria absoluta deste partido desde 25 de abril. Recorde-se que a geringosa que ocorreu em 2015 também foi impar na europa que também Espanha se apaixonou por essa solução governativa.

António Costa foi considerado pelos analistas, o segundo maior politico-líder do PS desde 25 de abril.

Aquilo foi um laboratório de ciência política. Direi mesmo que Portugal esta de parabéns com esse exemplo de grande maturidade democrática.

Juiz Conselheiro – Hilário Garrido