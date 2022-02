Nem tão longe para realizar o sonho

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 foram inaugurados no dia 4 de Fevereiro, o dia do “Início da Primavera” no calendário lunar chinês. Após 6 anos de preparação, Beijing é a primeira cidade do mundo que já sediou tanto a Olimpíada de Verão como de Inverno. Suprando os desafios da Pandemia Covid-19, a China está apresentando ao mundo uma Olimpíada segura, esplêndida, embora um pouco simplificada.

Como espectadora, ao ficar-me atenta à intensa competição e curiosa de quem vai ganhar as medalhas, os comoventes episódios durante os Jogos impressionaram-me muito e deixaram-me saber que os Jogos Olímpicos, muito além de um evento desportivo, constituem uma plataforma onde as culturas se misturam, os sonhos se realizam e os destinos se compartilham.

Episódio Ⅰ- Jovem santomense na cerimónia de abertura

Na cerimónia no dia 4 de Fevereiro, 76 jovens provenientes dos diferentes países caminharam em uma fileira enquanto sob seus pés, imagens se desenrolava lentamente, mostrando momentos da vida cotidiana de pessoas comuns pelo todo o mundo. Esta sessão chamada “Saudação aos Povos” deixou uma profunda impressão aos espectadores.

Nilda do Rosário de Ceita, estudante universitária santomense que estuda em Beijing, participou neste espectáculo. Disse ela:“Tal como as letras na canção, ‘Nós temos a mesma expectativa’, todos os seres humanos incluindo santomenses e chineses desejam uma Olimpíada de Inverno maravilhosa e uma vida feliz no futuro.

Durante a entrevista de seleção de atores para cerimónia de abertura, me perguntaram por que vim participar neste evento. Respondi que ninguém do meu país participou nesta Olimpíada, e queria apresentar a todos que, mesmo que não neva na minha terra natal, também posso participar nela. O espírito olímpico pertence a todos, assim como a Terra pertence a todos e o futuro vira para todos.”

Episódio Ⅱ – São Tomé e Beijing – Rumo ao Futuro Juntos

Em 4 de Fevereiro, o sol do meio-dia brilhava. A Praça Yon Gato em São Tomé estava cheia de pessoas que viram em directo a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 no ecrã da Praça.

Com apoio da Embaixada da China, a Associação Geral de Comércio da China em São Tomé e Príncipe realizou uma festa de celebração desta Olimpíada de Inverno. Com bandeiras em mãos, a comunidade chinesa junto com os santomenses brindaram o início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing.

“São Tomé e Príncipe é um país tropical. Adoramos o futebol. Ainda não participamos nos desportos de inverno. Mas estes Jogos de Beijing ofereceram-nos uma oportunidade de conhecer os desportos de inverno e deram-nos a conhecer Beijing”, afirmaram os santomenses presentes. “Estamos muito felizes em celebrar este evento com amigos chineses. Espero que um dia também possamos viajar ao exterior e ver por nós mesmos como são os desportos de inverno e como é a cidade de Beijing.”

Episódio Ⅲ – Futuro brilhante do mundo cantado pelos meninos de regiões montanhosas

Sabemos que com a erradicação da pobreza absoluta na China, os adolescentes chineses, sobretudo os das montanhas não são mesmos que costumavam ser. Aqui temos a prova. Os meninos vieram de suas casas nas montanhas para se colocar neste grande palco cantando-nos o hino olímpico em grego”, pontuou emocionalmente Dr. Zhang Yimou, director chefe da cerimónia.

Na cerimônia de abertura, moveu inúmeras audiências o hino olímpico grego entoado pelos meninos com trajes e chapéus de tigre, que representam o ano novo chinês do Tigre. Entretanto, não são um coro infantil profissional, mas sim meninos oriundos do distrito Fuping, uma região rural montanhosa, que estava menos desenvolvida.

Em 2021, o povo chinês concluiu a construção da sociedade moderadamente próspera, e trouxe uma resolução histórica para a pobreza absoluta no território. Nesse contexto, o belo canto dos meninos das montanhas na cerimónia de abertura também deu uma nova esperança à humanidade a se livrar à pobreza e alcançar desenvolvimento comum.

O sonho na Praça Yon Gato foi realizado pela Nilda, e os meninos das zonas montanhosas pobres cantaram o hino no palco olímpico, mostrando que, através de trabalho árduo, as pessoas comuns também podem estar no palco mundial sempre que tenham sonhos. Isso demonstra o espírito olímpico e o que a China está a procurar na promoção da construção duma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Sempre tenho orgulho da minha profissão, porque como diplomata, posso trabalhar para o intercâmbio e a compreensão entre culturas diferentes, ajudar os outros através dos meus esforços e aprender com as experiências dos outros. Como um dos países em desenvolvimento, a China está disposta a trabalhar conjuntamente com todos os outros países em desenvolvimento, incluindo São Tomé e Príncipe, estreitando intercâmbios e cooperação em vários campos e concretizando os próprios sonhos.

Estou certa de que com o passar do tempo conheceremos outros episódios semelhantes aos que temos aqui, que serão novas provas das amizades que nos unem. Espero que chineses e santomenses trabalhemos juntos para um futuro melhor!

Por : Xu Yingzhen – Embaixadora da República Popular da China em em São Tomé e Príncipe