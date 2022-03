Estranha expressão: “Putin não é um monstro.” Estranha, porventura, pelas imagens que invadem as nossas telas, duma Ucrânia que se vai esbandalhando devido os consequentes bombardeamentos das forças bélicas russas. Estranha, talvez, pelas centenas de milhares de pessoas que dali tiveram que se deslocar a procura de asilo, a procura aliás de um lugar onde pudessem reclinar a cabeça. Estranha, quiçá e sobretudo, pelos números crescentes de óbitos daqueles que nada tem a ver com tudo isso. Tudo isso que é um substantivo: Vladimir Putin.

Parafraseando o Presidente norte-americano, Joe Biden, Putin é “um criminoso de guerra.”Talvez ele seja mais do que isso. Explico, com efeito, o porquê. Vejamos: se eu disser, por exemplo, que João Seria é um monstro sagrado da música são-tomense, isto, metaforicamente falando, quererá dizer que ele é um artista extremamente talentoso.

Pode-se referir também, por outro lado, a um indivíduo renomado e que, por ser bastante conhecido e louvado, se torna uma espécie de mito intocável e isento de críticas. Por isso, considerar Putin, que, através das suas indicações maléficas e, para mais ainda, repugnantes, tem-se demonstrado ser um individuo desumano, atroz, como apenas um monstro, seria elevar a sua fasquia.

Ele é mais do que isso: é um medíocre. Traduzindo em linguagem gramatical, diz-se de pessoa pouco capaz, sem qualquer talento, que, de modo geral, fica aquém das outras ou que, num dado campo de atividades, não consegue ultrapassar ou mesmo atingir a média. Com efeito, a banalização do mal– por conseguinte, o resultado da leveza e da frequência com que os dramas humanos são apresentados e rapidamente esquecidos –também pode nos tornar medíocre.

A banalidade do mal foi uma expressão usada, vezes sem conta, pela filósofa política Hannah Arendt. Recorda-nos quando Adolf Eichmannfoi tomado em captura (isto no ano de 1960, na Argentina) e levado para Jerusalém, para que fosse julgado pelos crimes que cometera contra milhares de judeus, no famosíssimo e então campo de concentração alemão, em Auschwitz.

Durante o seu julgamento, a então jornalista judia-alemã H. Arendt apercebera de que Eichmann não era assim tão mostrengo como as cadeias televisivas o pintavam. Ela afirmou apoditicamente que ele era um medíocre. Aliás, no seu entender, ele era a figura encaixada do mal banal, por não o ter feito atendendo-se ao princípio solidamente nazista, mas pelos seus próprios interesses e caprichos.

A ideologia que hoje se vive no leste europeu não está assim tão distante do pensamento deste antigo combatente das primeiras fileiras nazistas. Agora pensem comigo: não será o atual Presidente russo e outros como ele uma personificação do homem moderno A. Eichmann? Boa reflexão.

Francisco Salvador