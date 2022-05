Desabafo : Assembleia Nacional de STP

Por causa de inúmeras situações anómalas que têm acontecido no Parlamento em São Tomé e Príncipe, coloco as seguintes questões:

Afinal de contas, qual é o sistema do parlamento são-tomense? Multi-partidário, de partido único ou de pequenos grupos de interesse? Para que servem os Deputados da nação? Foram eleitos para defender que interesses? Será que os demais Deputados do Parlamento são-tomense estão preocupados com o País ou com os interesses meramente pessoais, familiares e de grupos?

Os deputados que supostamente deveriam ser da bancada da oposição no Parlamento de São Tomé e Príncipe não falam, não questionam quando o interesse é do povo alegadamente porque “têm filhos para criar”.

Quando o assunto é do interesse pessoal ou familiar a coisa muda de figura! Tenho informações que um grupo de 4 deputados da bancada da oposição discutiram na 1.ª Secção do Parlamento são-tomense uma proposta totalmente fútil e “cozinhada” por um familiar de um dos referidos deputados “fantoches” e enviaram-na para o Tribunal Constitucional com a intenção de pedir a fiscalização da constitucionalidade e legalidade de um mero despacho que altera a designação de um cargo de chefia de uma instituição pública com o único objetivo de salvaguardar “tacho” do seu parente no cargo de chefia naquela instituição, como se o lugar de chefia fosse um cargo vitalício, insubstituível e de carreira. Sinceramente diante de tanto empenho dos referidos deputados, para reivindicar uma alegada e improvável inconstitucionalidade e ilegalidade de um simples despacho, cujo alcance não representa qualquer alteração significativa na vida política, económica, social e organizacional do País, fico profundamente preocupado com o futuro de São Tomé e Príncipe e dos seus filhos.

Diante de tantas barbaridades, violações da Constituição da República, usurpação de poderes do Presidente da República, prisões arbitrárias de cidadãos e muitos outros disparates jurídico-legais, com graves consequências políticas, sociais, económicas e para a imagem do País, alguns deputados concentram seus esforços apenas na defesa de futilidades e meros interesses familiares. Francamente… na minha opinião os 4 Deputados que fizeram isso, envergonharam o povo que os elegeu e o partido que representam. Neste momento, não existe bancada de oposição no Parlamento são-tomense!

Tirando almas que não merecem, muito boa gente que foi eleita deputado não sabe o que é, nem como se faz oposição, muito menos qual é o verdadeiro papel do Parlamento. Esses Deputados estão apenas no Parlamento para defenderem os seus interesses pessoais, dos seus familiares e do seu grupo, em detrimento dos reais interesses do País e do povo que os elegeram.

Confesso que tenho saudades do parlamento do tempo dos deputados, Manuel Vaz Fernandes e Sebastião Santos. Naquele tempo fazia-se e discutia-se política no verdadeiro sentido da palavra. Por tudo isso, aconselho vivamente, todas as forças políticas do País a terem muito cuidado na escolha de militantes ou de cidadãos para representarem e defenderem os interesses do povo no Parlamento.

Com todo e merecido respeito que tenho pelos atuais Deputados, acho que o povo e o Parlamento esperavam um maior desempenho da vossa parte.

Um bem-haja.

Nilton Medeiros