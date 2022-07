Desabafo – Lápis azul na TVS

28 07 2022

Após ter tomado conhecimento da indignação de vários cidadãos são-tomenses nas redes sociais por causa de uma alegada censura na TVS e tratamento desigual em relação à cobertura das conferências de imprensa do Secretário-Geral do partido da oposição e do Presidente da Assembleia Nacional, venho por intermédio deste desabafo dizer o seguinte:

Por uma questões de ética deontológica, nenhum órgão de comunicação social sério e isento deve fazer cobertura de um acontecimento considerado como direito de resposta de uma notícia que não divulgou. Não tem muito que saber se a verdadeira intenção deste órgão é a de informar respeitando os princípios e regras de conduta que devem orientar a prática profissional.

A deontologia do jornalismo é o conjunto de deveres, princípios e normas que se impõem aos profissionais da área no exercício das suas funções. Essas regras devem refletir certos valores, como a verdade, o interesse público, a igualdade, a honestidade, a imparcialidade, entre outros.

Acredito piamente que os senhores, José Bouças (Diretor da TVS), Cláudio Neto (Chefe do Departamento de Programas da TVS) e Teotónio Menezes (Chefe do Departamento de Informação da TVS), têm conhecimento destas regras básicas.

A conclusão de que chego é que esses responsáveis, que na verdade não são responsáveis de coisa alguma, estão ao serviço do poder e de determinados políticos bem identificados. Essas práticas já foram censuradas pelos senhores no passado, por isso, deveriam saber que ela não dignifica nenhum profissional e muito menos o país. Em nome do profissionalismo e da ética deontológica, os senhores devem despir a camisola do vosso clube e serem um poucochinho mais isentos.

Tenho pena que, mais uma vez, como tem sido hábito ao longo dos anos, os telespectadores e a opinião pública são-tomenses ficarão sem respostas de quem é a culpa deste reprovável ato.

Meus amigos, vocês vão me desculpar, mas se não querem ser escrutinados ou criticados não assumam funções ou cargos públicos. A TVS é um órgão público e os vossos ordenados são pagos com erário público, por isso vocês devem esclarecimentos ao povo.

Aproveito também para perguntar mais uma vez aos responsáveis máximos pela Comunicação Social de STP, os meus amigos, Wuando Castro de Andrade e Adelino Lucas, respetivamente, Ministro e Secretário de Estado que tutelam a área da Comunicação Social do país, se é este o verdadeiro papel de um órgão público de informação, se são esses os valores e princípios que as vossas excelências defendem.

Se não é, tomem uma posição pública clara e urgente, porque se continuarem surdos, mudos e calados, significa que compactuam com toda esta pouca vergonha que vossas excelências condenaram e criticaram no passado quando estavam na oposição.

Toda a gente sabe que nos órgãos de Comunicação Social em STP, ninguém respeita ninguém e que a coisa ainda é pior quando se trata de camadas do mesmo clube.

Por essa e por outras defendo e sempre defendi, que os Diretores dos órgãos de Comunicação Social não têm que ser jornalistas. Defendo que sejam gestores. Muito sinceramente, não me faz confusão nenhuma que seja um estrangeiro, e de preferência que não tenha grandes ligações de amizade com os “burros velhos” e preguiçosos dos respetivos órgãos de Comunicação Social (TVS, Rádio Nacional e STP Press), que sejam mandatos ou contratos de pouca duração (no máximo, de um ano) não renováveis para que os mesmos não criem laços de “bandidagem” com os “burros velhos” e façam parte dos seus modus operandi.

Juntos somos mais fortes

Um bem-haja

Nilton Medeiros