Trabalhar em Conjunto para Fazer a Aspiração à Paz um Legado Natural da Humanidade

No dia 21 de Fevereiro, a China publicou oficialmente o Documento Conceitual da Iniciativa de Segurança Global(ISG), iniciativa proposta pelo Presidente Xi Jinping no ano passado. O Documento dá para conhecer as ideias e os principios essenciais da ISG, assim como define áreas prioritárias e mecanismos e plataformas de cooperação, mostrando a atitude responsável e firme determinação da China na defesa da paz mundial e da segurança global.

O Documento tem muito significado para o mundo de hoje, um mundo onde a paz não reina. Pelo contrário, está a sofrer a maior pandemia do século, novos conflitos geopolíticos, vulnerabilidade na segurança alimentar e energética, bem como o crescimento considerável das ameaças de segurança convencionais e não convencionais. Entretanto, a maré histórica irreversível do desenvolvimento, da cooperação e do ganha-ganha está a tornar-se cada vez mais poderosa. A Iniciativa e o seu Documento Conceitual geram mais força de estabilidade e certeza para um mundo que se encontra mais uma vez numa encruzilhada histórica. De facto, a Iniciativa tem obtido o apoio de mais de 80 países e organizações internacionais.

O documento tem uma ampla perspectiva internacional. A segurança, que é um direito universal, não é exclusivo de alguns países, nem está sujeita às decisões de uma minoria de nações. Como a nossa Iniciativa visa servir a humanidade e manter a paz mundial, requer a colaboração e os esforços conjuntos de todo o planeta. A construção de uma comunidade de segurança compartilhada para a humanidade, a pedra angular do Documento, exige uma cooperação tanto bilateral como multilateral no âmbito da Iniciativa, o que está de acordo com as aspirações comuns do mundo.

O documento fornece um roteiro de acções. As propostas de colaboração, resumidas em vinte áreas prioritárias, apelam a um papel de liderança da ONU na gestão da segurança e à coordenação e interacção entre os países com maior responsabilidade. Apelam também à resolução pacífica de questões candentes através do diálogo, resposta eficaz aos desafios de segurança convencionais e não convencionais, e a construção de sistemas e capacidades de governação de segurança global.

De facto, a China não só propõe como também actua: fornece mais de 2,2 mil milhões de doses de vacina de COVID a 120 países e organizações internacionais, implementa activamente o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas, e é o único país que estipulou como compromisso constitucional um desenvolvimento pacífico.

Tal como o sol e o ar, a paz é um bem essencial para a vida humana, embora muitas vezes não a apreciemos quando desfrutamos dele. É nossa intenção que toda a comunidade internacional, da qual tanto São Tomé e Príncipe como a China fazem parte, possam trabalhar em conjunto para levar a cabo a ISG, para que a defesa da paz se torne um legado natural da humanidade e a estabilidade reine no planeta.

Xu Yingzhen – Embaixadora da China em São Tomé e Príncipe